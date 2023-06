Elektrische ID4, Enyaq en Q4 E-tron zorgen voor de aantallen

De drieling Volkswagen ID4, Skoda Enyaq en Audi Q4 E-tron, auto's die qua afmetingen en aandrijflijnen vrijwel identiek zijn, deed het afgelopen maand erg goed in Nederland. De middenklassers, stuk voor stuk gebaseerd op het MEB-platform, waren in de afleveringsstatistieken over de maand mei alle drie goed voor een eerste plek: ze lieten alle andere modellen uit eigen huis achter zich.

Volkswagen wist in mei ruim 3.000 auto's af te leveren: 3.167, om precies te zijn. Bijna 25 procent daarvan was een elektrische ID4. Volkswagen kentekende in mei 715 exemplaren van de ID4. Daarmee is de ID4 dik de bestverkochte Volkswagen van de maand mei, want op nummer 2 treffen we de Polo met 481 exemplaren. De Tiguan staat met 327 stuks op nummer 3, en ID4-broertje ID3 met 306 nieuwe registraties op 4. Ja, de dagen dat de Golf de dikste pijler was onder Volkswagens successen zijn definitief voorbij. Gekeken naar alle registraties in 2023 tot nu toe, is de Volkswagen ID4 echter niet de bestverkochte auto van het merk. Dat is de Polo, met 2.587 exemplaren. Met 1.770 auto's staat de ID4 wel op een stevige 2e plek, voor de T-Roc en de ID3, die beduidend slechter scoort.

Skoda Kodiaq stiekem succesvoller

Ook bij Skoda loopt het MEB-model aardig door, goed voor 490 registraties in mei. Dat is ruim meer dan de Octavia of Kodiaq, die op nummer 2 en 3 staan met 345 en 285 exemplaren. In januari tot en met april liep het echter niet zo hard met de Skoda Enyaq, waardoor het jaartotaal eind mei op 1.572 stuks staat. Ook bij Skoda staat de middenklasse-EV daardoor op de 2e plek in de jaartotalen, achter de Kodiaq met 1.855 stuks - die doet het stiekem nog altijd best goed. Skoda leverde in mei in totaal 1.711 auto's af.

Audi wist met 1.117 afleveringen een stuk minder klanten blij te maken met een nieuwe auto dan Skoda en Volkswagen, maar lijkt de productiecontinuïteit van de Q4 E-tron inmiddels wel aardig op orde te hebben. In mei registreerde het merk er 316, tegen een 5 maanden-totaal van 1.251. Daarmee is de Q4 E-tron net niet zo succesvol als de Audi A3 (246 leveringen in mei), die met 1.434 leveringen de eerste plek bewaakt. De derde plek is voor de Audi Q2, die met 371 afleveringen in 2023 tot nu toe beduidend minder goed scoort. De Audi Q8 E-tron tekende voor 331 stuks, de E-tron GT speelt met 7 exemplaren een elektro-rolletje in de marge.