Nu Trump een einde heeft gemaakt aan alle EV-subsidies is er kennelijk geen EV meer te verkopen in de VS. Het zoveelste voorbeeld daarvan is Volkswagen, dat na de ID Buzz nu ook de ID4 schrapt. Dat betekent in dit geval zelfs het einde van de productie aldaar.

De EV-verkopen van Kia en Hyundai zijn compleet ingestort in de VS, Stellantis stopt met alle (echt alle) plug-in hybrides in de VS, Ford schrapt de F150 Lightning, Honda ziet nog voor de lancering af van de 0-modellen en Volvo ziet het toch niet meer zitten met de EX30. Het zijn zomaar wat voorbeelden van de veranderende situatie in de VS, waar EV-subsidie niet meer bestaat, CO2 niet meer als issue wordt gezien en EV’s in rap tempo naar de achtergrond lijken te verdwijnen.

Volkswagen deed al eerder lekker mee door de ID.Buzz al na één modeljaar uit het gamma te halen, formeel tijdelijk. Nu komt daar de ID4 bij. Dat was in de VS Volkswagens eerste EV na de E-Golf, want de ID3 is nooit leverbaar geweest in Amerika. Volkswagen bouwt de ID4 zelfs in het Amerikaanse Chattanooga, maar daar komt in april een einde aan.

Het Duitse automerk houdt het positief door te melden dat het in Chattanooga wil focussen op de volledig nieuwe Atlas, een grote gezins-SUV met benzinemotoren. De productielijn van de ID4 wordt daar het slachtoffer van, al benadrukt Volkswagen wel dat de ID4 voor Amerikaanse klanten beschikbaar blijft dankzij de ruime voorraad. Die voorraad is volgens Volkswagen voldoende om klanten tot in 2027 van ID4’s te voorzien, op zichzelf al veelzeggend.

Het Amerikaanse afscheid van de ID4 lijkt niet voor eeuwig: Volkswagen zegt een toekomstige versie (lees: de gefacelifte variant) toch weer in Amerika te zullen gaan voeren. Althans, volgens de huidige plannen.