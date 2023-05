Audi Q6 gaat achter de Q4 aan

Na de nu Q8 e-tron geheten Audi E-Tron en de Q4 e-tron maken we waarschijnlijk dit jaar kennis met nóg een elektrische SUV: de Q6 e-tron. Die is nu beter dan ooit te zien.

Het mag geen verrassing heten, maar de Audi Q6 e-tron gaat er zeer vertrouwd uitzien. Zoals op eerdere foto's al te zien was en dankzij deze nieuwe foto's nog duidelijker wordt, is het straks echt een grote Q4 e-tron met hier en daar wat andere ontwerpdetails. Zo zien we nu bijvoorbeeld de voorbumper wat beter en die is anders ingedeeld, met een naar boven taps toelopende luchtinlaat onderin de bumper en net even wat andere inzetstukken op de hoeken. Verder krijgt de Q6 e-tron, die (zoals je in de kop van dit artikel al ziet) waarschijnlijk het gros van zijn bestaan simpelweg als Q6 zal doorbrengen, net even wat scherper gevormde lichtunits dan zijn kleinere broer.

Onderhuids is de Audi Q6 een volledig ander verhaal. Hij staat immers op het PPE-platform, waar de Q4 op de MEB-basis troont. Het PPE-platform, waarop onder meer de volledig elektrische Porsche Macan verschijnt, maakt onder meer hogere laadsnelheden mogelijk dan we momenteel kennen van de Volkswagen Group, dus dat belooft wat. De elektrische Audi Q6 (niet te verwarren met deze Audi Q6) wordt waarschijnlijk nog dit jaar gepresenteerd, maar verwachten we pas volgend jaar op de markt.