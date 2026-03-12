Elektrisch is geen keuze meer, maar vertrekpunt

De nieuwste leasecijfers in het segment €25.000 tot €50.000 laten geen trendbreuk zien, maar een kantelpunt dat al heeft plaatsgevonden. Elektrisch rijden is in de zakelijke markt geen statement meer, maar het vertrekpunt. Wie de lijst bekijkt, ziet nog iets: de SUV is definitief de norm geworden.

Dat modellen als de Skoda Elroq, Tesla Model Y en Volkswagen ID4 bovenaan staan, zegt minder over emotie en meer over rationaliteit. Dit zijn auto’s die het totaalplaatje kloppend maken: bruikbare actieradius, volwassen laadsnelheden, ruimte voor gezin of werk, en – minstens zo belangrijk – voorspelbare kosten. Voor fleetmanagers is dat doorslaggevend. Voor berijders inmiddels ook.

Interessant is wat níét meer vanzelfsprekend is. De traditionele hatchback heeft het moeilijk. Zelfs in dit middensegment kiest de zakelijke rijder voor een hogere zitpositie, meer overzicht en een veelzijdige carrosserievorm. De SUV is geen modetrend meer, maar een veilige allrounder. Comfort, bagageruimte en uitstraling komen samen in één pakket.

Premiummerken blijven nadrukkelijk aanwezig, met onder meer de Audi Q4 e-tron en Volvo EX40. Maar de markt laat zien dat merkprestige alleen niet meer voldoende is. Een sterk logo moet worden ondersteund door scherpe bijtelling, efficiënte aandrijflijnen en concurrerende leaseprijzen. De spreadsheet is minstens zo bepalend als het stuurgevoel.

Voor de AutoWeek-lezer is dat misschien het meest interessante inzicht: de zakelijke rijder is niet emotieloos geworden, maar selectiever. Rijgedrag, design en merkbeleving doen er nog steeds toe – zolang ze passen binnen het financiële kader.

De leaseauto van 2026 moet dus twee werelden verenigen. Hij moet rationeel kloppen én aantrekkelijk genoeg zijn om elke dag met plezier in te stappen. Dat verklaart waarom de elektrische SUV het speelveld momenteel zo nadrukkelijk domineert.

Deze editie van de VZR Lease Top 10 wordt onder andere gebaseerd op de goedkoopste fiscale vanaf prijs van het model.