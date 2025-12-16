Eerste Kamer is akkoord met sobere youngtimerregeling

Het zal je vast niet ontgaan zijn: de youngtimerregeling wordt ernstig uitgekleed. Waar auto’s tot op heden vanaf 15 jaar in aanmerking komen voor bijtelling over de dagwaarde in plaats van de nieuwwaarde, wordt dat vanaf 2027 ineens 25 jaar. Ineens? Ja, toch wel. Eén van de grote klachten van tegenstanders van dit plan is dat het pas eind november werd gepresenteerd en aanvankelijk zelfs al in 2026 een groep automobilisten zou benadelen. Per 2026 zou de minimumleeftijd voor fiscaal gunstige youngtimers al naar 16 jaar worden gezet, maar dat is als het goed is van de baan. Auto’s van 2010 die dus in 2025 15 en daarmee youngtimer werden, zouden dat daarmee per 1 januari ineens niet meer zijn. Dat probleem lijkt van de baan, want na een aanpassing worden auto’s die pas in 2026 16 worden toch niet al zwaarder belast. In 2027 is het echter uit met de pret voor vele youngtimerrijders, want dan gaat de grens resoluut naar 25 jaar. Verkopen (voor zzp-ers) of naar privé halen (voor BV’s/DGA’s) lijkt dan de enige uitweg.

Schrale troost

BBB-senator Kroon kwam trouwens nog wel met een motie die stelt dat als het uitkleden van de youngtimerregeling onbedoeld meer geld oplevert dan gedacht, dat geld dan terecht moet komen bij de groep die nu door de versobering benadeeld wordt. Die motie is aangenomen, voor wie nog op zoek was naar een schrale troost.

Er was ook nog een andere youngtimermotie, afkomstig van FvD-senator Van den Oetelaar. Hij stelde voor om een ‘cap’ in te stellen voor de bijtelling van auto’s tussen 15 en 25 jaar oud. Die zouden gezien hun doorgaans erg hoge nieuwprijs voor maximaal 50.000 euro bijgeteld moeten worden, omdat er volgens dit Eerste Kamerlid anders ‘duurdere, comfortabele en veilige youngtimers van de weg verdwijnen ten gunste van goedkopere, kleinere en minder veilige modellen’, en de overheid bovendien inkomsten mis zou lopen doordat de berijders van deze auto’s simpelweg alternatieven gaan zoeken. Deze motie kreeg niet genoeg bijval en is dus verworpen.

Voor wie wil weten welke youngtimers er in 2027 nog wel gunstig te rijden zijn voor zakelijke rijders, hebben we trouwens al wat mooie voorbeelden bedacht.

EV’s

Voor youngtimerrijders maakt de goedkeuring van het Belastingplan 2026 van vandaag een zwarte dag, maar wie zakelijk een nieuwe EV rijdt gaat er wellicht wel op vooruit. De bijtelling voor EV’s zou per 2026 immers aanvankelijk naar 22 procent gaan, maar wordt nu te elfder ure alsnog verlaagd naar 18 procent. Het ‘normale’ tarief van 22 procent wordt na nog een tussenstap van 20 procent pas in 2028 bereikt.

De volledig elektrische auto-van-de-zaak is in Nederland toch al de norm, maar zal dat dankzij het Belastingplan 2026 alleen maar meer worden de komende jaren. De zogenaamde pseudo-eindheffing maakt het vanaf 2027 namelijk zo onaantrekkelijk voor werkgevers om nog een brandstofauto aan te bieden aan werknemers, dat de brandstofauto in dit deel van de markt in de praktijk nagenoeg zal verdwijnen. Meer over de pseudo-eindheffing lees je hier, al is dat artikel wel geschreven toen we nog dachten dat deze eindheffing de doodsteek zou worden voor youngtimers. Dat blijkt toch niet het geval, maar niet omdat die heffing er niet komt.