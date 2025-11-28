Werkgevers die een brandstofauto aanbieden aan werknemers die daarmee ook privékilometers of woon-werkkilometers maken, mogen per 1 januari 2027 de portemonnee trekken. De zogeheten pseudo-eindheffing is door de Tweede Kamer geloodst.

De pseudo-eindheffing kan stevig in de papieren lopen. Werkgevers die een niet geheel uitstootvrije auto die op naam van het bedrijf staat ter beschikking stellen aan werknemers, krijgen daarvoor fiscaal een tik op de vingers. De overheid wil veel liever dat het zakelijke wagenpark volledig elektrificeert. Die tik op de vingers kan goed zeer doen. De aankondiging van de pseudo-eindheffing leidde tot weerstand. Onder meer bij de SGP, dat een verzoek tot het schrappen van de maatregel indiende. Dat amendement is verworpen. Inderdaad: de pseudo-eindheffing gaat er komen.

Die fiscale tik is niet mals. Die bedraagt bij een auto van tot 25 jaar oud maar liefst 12 procent van de catalogusprijs. Pas bij auto's die ouder dan 25 jaar zijn, bedraagt de belasting 12 procent van de dagwaarde (marktwaarde) van de auto. Die ligt aanzienlijker lager dan de catalogusprijs (nieuwwaarde).

Voor leaseauto’s met verbrandingsmotor die voor 1 januari 2027 aan een werknemer is aangeboden geldt een overgangsregeling. Overgangsregelingen zijn tijdelijk: vanaf 1 juli 2030 geldt de extra belasting ook voor deze auto's.

Belangrijk: de pseudo-eindheffing heeft alleen betrekking op werknemers die de brandstofauto die op naam van de werkgever staat ook (meer dan 500 kilometer per jaar) privé gebruiken. Zij betalen dus bijtelling. De maatregel geldt in veel gevallen ook voor werkgevers van werknemers die niet bijtellen en dus onder de gebruikelijke 500 kilometer privékilometers blijven. Woon-werkverkeer wordt bij deze maatregel ook als privé gezien. ZZP'ers die een youngtimer rijden, hoeven zich wat betreft de pseudo-eindheffing geen zorgen te maken. Zij zijn immers geen werknemers. Met betrekking tot de youngtimerregeling verandert er overigens ook een boel. Daarover lees je hier meer.

De Bovag wordt niet warm van de pseudo-eindheffing, onder meer omdat het te veel gedoe combineert met een 'gering klimaateffect':

"De elektrificatie in de zakelijke markt gaat al hard en de eindheffing voegt weinig daaraan toe. Degenen die nog niet klaar zijn voor de overstap naar een elektrische auto van de zaak zullen massaal afscheid nemen van die auto van de zaak en overstappen op een privéauto met kilometerkostenvergoeding. Veelal zal dat een oudere brandstofauto zijn. En dat is slecht nieuws voor de verjonging en dus vergroening van het wagenpark", schrijft de Bovag in een reactie.