Nieuwe, compacte Hyundai-SUV moet benzinerijders blij maken

Wie een auto toch het liefst met een brandstoftank en een uitlaat ziet, komt er maar bekaaid vanaf de laatste jaren. Hyundai gunt juist die doelgroep echter wat nieuws, met een geheel nieuwe SUV die ongetwijfeld veel met de Kia Seltos deelt.

Het is soms net alsof er alleen nog maar elektrische auto’s bestaan, maar dat is uiteraard niet het geval. De elektrische hoek is echter wel waar het nieuws doorgaans zit, dus krijgen EV’s om die reden wel veel aandacht. Vandaag hebben we echter een stevig gecamoufleerde Hyundai voor de lens die nu eens niet volledig elektrisch is. Kijk maar goed onder de achterbumper, waar onmiskenbaar een uitlaat hangt.

De spionagefotograaf noemt deze auto de opvolger van de Kona, maar voor een directe opvolger lijkt het ons nog wel wat vroeg. We snappen de verwarring echter wel, want die voelden wij ook toen Kia met enig geweld de Seltos tussen de Niro en de Sportage perste.

We denken dan ook dat bij Hyundai hetzelfde gaat gebeuren, maar dan tussen de Kona en de Tucson. De ‘Hyundai Seltos’ krijgt uiteraard een andere naam, maar ook een andere carrosserie dan zijn Kia-evenknie. Hyundai en Kia doen niet aan rebadgen, maar bedenken steevast twee separate koetsjes met separate stijltjes. Die van de Hyundai krijgt zo te zien wat trekjes van de Ioniq 3. Zo zien we een soortgelijk ‘vizier’ in de combinatie van vooruit en zijruiten, al wordt de nieuwkomer wel veel hoekiger en dus waarschijnlijk ruimer. En minder elektrisch, dat moge duidelijk zijn. Onder de kap zit hoogstwaarschijnlijk dezelfde 1,6 turbomotor als in de Seltos, wat betekent dat hij met of zonder hybride-ondersteuning kan worden besteld.