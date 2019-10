Audi RS4 Avant onder het mes

Waar het bij de zojuist genoemde modellen om gepresenteerde RS-versies van volledig nieuwe modelgeneraties betrof, is deze vernieuwde RS4 Avant 'gewoon' een bijgewerkte versie van de reeds bestaande variant. De huidige RS4 Avant werd in 2017 gepresenteerd en onlangs werd de complete A4-lijn gefacelift, al werd de RS4 Avant daar nog even niet bij betrokken Tot vandaag.

Het mag geen verrassing heten dat de gefacelifte RS4 Avant over dezelfde 450 pk en 600 Nm sterke 2.9 biturbo V6 beschikt als de uitgaande RS4 Avant. Daarmee sprint de vierwielaangedreven knalstation in 4,1 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Schakelen gaat wederom met een achttraps tiptronic-automaat. De topsnelheid ligt op 250 km/h, wie het optionele RS Dynamic Package bestelt, moet door kunnen denderen tot de digitale snelheidsmeter op 280 km/h staat.

De auto krijgt hetzelfde vernieuwde front als de rest van de A4-familie, al is er een pittige RS-saus overheen gegoten. We zien de kenmerkende plattere en bredere RS-grille die in het zwart is uitgevoerd, een bumper vol koelopeningen én de RS-kenmerkende 'brievenbus' tussen motorkap en grille. Led-matrixverlichting is optioneel leverbaar. Net als bij de overige RS-modellen is ook de koets van deze RS4 Avant volgehangen met matzwarte details, denk aan de dakrails en zijspiegels. Achterop uiteraard een fikse diffuser met aan weerszijden ervan ovale uitlaatpijpen.

De RS4 Avant beschikt over diverse rijmodi die via Audi Drive Select zijn te kiezen. Naast standen als Comfort, Auto en Dynamic zijn er twee zelf in te stellen RS1- en RS2-modi. Hiermee kun je zelf de afstemming van onder andere de motor, transmissie en het onderstel bepalen. Meer opties: een onderstel met Dynamic Ride Control, Dynamic Steering én 20-inch lichtmetaal. De standaardversie staat op 19-inch. Erachter krijgen in principe stalen remschijven een plek, maar keramische exemplaren met rode, blauwe of grijze klauwen zijn optioneel verkrijgbaar. Niet nieuw voor de A4, maar wel nieuw voor deze topversie is het MMI Touch systeem. Het geheel doet de fysieke draaiknop tussen de voorstoelen in de ban en daar zal niet iedereen gelukkig van worden. Wel oogt het systeem moderner dan voorheen, een systeem met een ogenschijnlijk 'los' op het dashboard staand display. Prijzen van de vernieuwde RS4 Avant, die leverbaar is in twee nieuwe rode en blauwe kleuren, volgen in een later stadium.