7 zinderende stationwagons

Met Vaderdag voor de deur gaan we op zoek naar gezinsauto’s waarvan echt iedereen in de familie blij wordt, maar vooral papa. We focussen op nieuw verkrijgbare combi’s met een beul van een motor, voor vaders die hun wilde haren nog niet kwijt zijn. Dit zijn zeven zinderende stationwagons.

De snelle stationwagon is een begrip sinds de jaren 90 van de vorige eeuw. BMW kwam met een M5 Touring op de proppen, Volvo bracht de 850 T-5R Estate en Porsche ontwikkelde voor Audi de RS2 Avant. Sinds die tijd dromen veel huisvaders van zo’n snelle alleskunner, die tegelijk bloedsnel is en lekker praktisch voor het gezin. In de afgelopen dertig jaar zagen we ook opgefokte MPV’s voorbij komen, zoals de Opel Zafira OPC of de Ford S-Max met de 2.5-vijfcilinder turbo, maar dit genre bestaat niet meer. Wel zie je dat krachtkuren steeds vaker worden losgelaten op SUV’s. Dat heeft geleid tot opgepompte hoogzitters die binnen vier tellen van 0 naar 100 km/h denderen. Maar voor alle vaders focussen we op de zinderende stationwagon. Nu het nog kan.

Ford Focus ST Wagon

De stationvariant van de hete hatchback begon zo’n tien jaar geleden aan een opmars, want elke niche diende immers te worden gevuld. Ford was ruim daarvoor al actief in dit nauwelijks ontgonnen segment en had al een Wagon van de eerste Focus ST, de ST170. Van de volgende Focus ST verscheen ook een hete combi en nog altijd kun je de snelle Focus ST als Wagon bestellen. Overigens is er op geen enkele Ford-mediasite een foto van een gefacelifte ST Wagon te vinden maar hij staat toch echt in de prijslijst. Nu maar hopen dat de kinderen niet wagenziek zijn, want met 280 pk kun je flink tekeergaan. De prijs is een aanslag op het huishoudbudget, want voor €58.325 kun je ook tien keer leuk op vakantie. De spoeling wordt intussenin rap tempo dunner. De Volkswagen Golf R Variant staat niet meer in de Nederlandse prijslijst, de Skoda Octavia Combi RS en de Cupra Leon ST zijn met hun plug-in hybride aandrijflijnen weliswaar vlot, maar niet zinderend genoeg voor deze lijst.

Audi RS4 Avant

Een nazaat van een heftige stationwagon die in de jaren 90 heel wat mannen die nog lang niet aan het vaderschap toe waren enthousiast maakte. Ja, de RS4 heeft de RS2 in zijn bloedlijn zitten. Je betaalt bijna €133.000 voor de uitgeklopte, opgefokte variant van de A4 Avant. Dat deze RS niet de enige zinderende Audi-combi is in dit overzicht zal je niet verbazen, Audi Sport heeft immers een naam hoog te houden. De 450 pk sterke RS4 (een sedan is er niet) schiet de verwende vader in 4,1 seconden van 0 naar 100 km/h.

Peugeot 508 SW PSE

De Franse merken hadden al vroeg snelle station­wagons. Citroën leverde de dikste motoren in de CX Break en Peugeot zette zelfs eens GTI achter op een 505 Break. Ook was er ooit de Peugeot 206 SW GTI. Een jaar geleden bracht Peugeot de 508 PSE, de Peugeot Sport Engineered-versie, die ook als SW verscheen. Met 360 pk een snelle combi, zij het met een plug-in hybride aandrijflijn. Het fanatieke onderstel en de fraaie looks maken hem onderscheidend, al komt dat ook enigszins door de stevige prijs: het feest begint bij €72.470.

BMW M3 Touring

Eindelijk denken ze bij BMW M ook eens aan de sportieve papa, want van de M3 bestond nog niet eerder een Touring. Deze rechtstreekse concurrent van de Audi RS4 en de Mercedes-AMG C63 Estate, waarvan het nieuwste model in aantocht is, komt dit jaar op de markt. De M3 Touring biedt dezelfde keuzemogelijkheden als de sedan. Dat betekent vermogens van 480 of 510 pk, en dus ook achter- of vierwielaandrijving.

Alpina B5 Touring

Alpina duikt in de niches die BMW laat liggen, maar dat zijn er steeds minder. Want de Alpina B3 Touring moet binnenkort de BMW M3 Touring naast zich dulden, maar plannen voor een nieuwe M5 Touring heeft BMW voorlopig niet. Daarmee verdient de ruim over de 300 km/h lopende, 621 pk sterke Alpina B5 Touring zeker een plek in deze ‘zeven zinderende stationwagons’.

Mercedes-AMG E63 Estate

In de eredivisie van de snelle stationwagons zorgen achtcilinders voor de voortstuwing. Een snelle combi is de Mercedes-AMG E63 Estate zeker, die als S een machtige 612 pk levert. Dit soort bolides concurreert uiteraard met power-SUV’s als de GLE en GLS die je ook met zo’n AMG-krachtcentrale kunt krijgen.

Audi RS6 Avant

Niet alleen veel vaders dromen van een Audi RS6, ook succesvolle YouTubers kopen er een zodra de volgers genoeg geld in het laatje brengen, of voetballers die een lucratief contract tekenen. De Audi RS6 heeft een bijzondere positie en is wellicht de meest begeerde powerstation die er is. Het huidige model begint bij bijna € 192.000, maar dan heb je wel 600 pk. Mocht je alvast een vaderdagcadeautje voor volgend jaar zoeken? Er zijn genoeg tuners die hem aan 750 pk of meer willen helpen.