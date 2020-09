BMW M3 en M4 samen los

De BMW M3 en M4 worden tegelijkertijd gelanceerd. Niet letterlijk, want dat zou een onbesliste strijd worden, want vanuit stilstand zijn ze precies even snel. 35 jaar na de eerste M3 gaat de gloednieuwe power-M weer indrukwekkende strepen trekken.

In 1986 kwam BMW met een razendsnelle versie van de toenmalige 3-serie, de E30. Deze M3 was bedoeld als homologatie voor de DTM, maar werd vooral razendpopulair, tot zelfs pure cult. Geen wonder dan ook dat van elke volgende 3-serie ook een M3 (en later ook M4) kwam, en het zal niemand meer verrassen dat ook de zevende generatie 3-serie, en natuurlijk ook de 4, aan de M moet. Na de nodige spionagebeelden kunnen we nu eindelijk het eindresultaat laten zien, van zowel de M3 Sedan als de M4 Coupe.

Nieren

Ook ditmaal is de M3 op het oog vooral een ontzettend dikke 3-serie, met uitgeklopte wielkasten, spoilers, potente wielen en die kenmerkende 2x2 uitlaat. Toch is hij ditmaal meer dan ooit verschillend van de gewone 3-serie, want de gigantische nieren van de nieuwe 4-serie komen ook op de M3. Met wat knip- en plakwerk in je 320d doen alsof je een M3 hebt, wordt dus mission almost impossible. Die neus is niet alleen onderscheidend, de motor kan deze grote luchtinlaten goed gebruiken.

Het hart van de M3 en M4 wordt gevormd door een hoogtoerige drieliter zes-in-lijn met M Twin Turbo en is er met twee verschillende vermogensafgifte. De lichtste levert 480 pk (353 kW) en 550 Nm (2.050 - 6.130 tpm) en brengt beide in 4,2 seconden van 0 naar 100 km/h. In Competition-trim levert hij 510 pk (375 kW) en 650 Nm (2.750 - 5.500 tpm) en gaan zowel de M3 als M4 in 3,9 seconde vanuit stilstand naar de 100 km/h. Van 0-200 km/h doet de 480 pk in 13,7 s, de 510 pk in 12,5 s. Alle versies zijn afgeregeld op 250 km/h, maar met het M Driver's Package mag je (van BMW M GmbH tenminste, vergeet niet om even je lokale regelgeving te checken) 290 km/h.

Transmissie

De 480 pk-versie heeft een handgeschakelde zesbak en achterwielaandrijving, terwijl de 510 pk Competition zijn geweld via een achttraps M Steptronic-automaat aan de achterwielen serveert. Vanaf de zomer 2021 is de Competition optioneel ook leverbaar met M xDrive vierwielaandrijving.

Hoogtoerig betekent dat de naald van de toerenteller pas bij 7.200 tpm in het rood schiet. Een van de bijzonderheden aan de motor is dat de cilinderkop deels met 3D-printing wordt gemaakt. Daardoor zijn welvingen in de kanalen mogelijk die met ouderwets gietwerk niet hadden gekund, waardoor de stromingen geoptimaliseerd zijn. Verder bestaat de lage carterpan uit twee compartimenten, waarvan de kleinste bijspringt wanneer het hoofdreservoir het in extreem snelle bochten, bij remmen of accelereren niet meer bij dreigt te houden.

De handgeschakelde zesbak is tegenwoordig vrij bijzonder in dit segment, maar is voor de echte puristen natuurlijk een feest. Bovendien is hij 25 kg lichter dan de automaat. Toch ben je niet helemaal aan jezelf overgeleverd, want Gear Shift Assistant reguleert het toerental tijdens schakelen, om slip van de koppeling te vermijden wanneer je remmend op een bocht af stormt.

De achttraps M Steptronic laat zich behalve elektronisch ook door de bestuurder bedienen via de flippers aan het stuur. Wanneer je vanuit een constante snelheid ineens heel snel wilt optrekken, is het een kwestie van de linker flipper naar je toe trekken en het gaspedaal intrappen. De bak schakelt dan in één keer terug naar het voor die snelheid optimale verzet.

Rijmodus

Het aantal instellingsmogelijkheden is legio. Adaptive M Suspension met variabele demping is standaard. Je kiest tussen Comfort, Sport en Sport+. Het DSC kent maar liefst tien instellingen, de remmen kunnen in Comfort of Sport, het uitlaatgeluid is uiteraard in te stellen en datzelfde geldt voor de besturing, die zowel snelheidafhankelijk als uitslagafhankelijk werkt. Met de M Dynamic Mode-knop kun je via M Drive Professional de mate van toegelaten wielspin aanpassen aan je eigen skills. Dan houdt Professional ook je driftkunsten in de gaten, zowel de lengte als de hoek, waarbij het zelfs sterren toekent. Ook rondetijden kun je laten bijhouden door M Drive Professional. De limited slip differential helpt je bij het dwarsgaan.

De X Drive+ die later leverbaar wordt op de Competition werkt in de basis als 100 procent achterwielaandrijver, bij dreigend gripverlies van de achterwielen komt de vooras er gedoseerd bij via een multi-lamellen-koppeling. Ook kun je hem zelf in 4WD zetten. In 4WD Sport ligt de nadruk wat meer op de achteras, maar BMW belooft dat mooie powerslides dan nog prima te maken zijn.

Blauw

Standaard staan de M3 en M4 op 275/40ZR18 voor en 285/35ZR19 achter. De Competition met M xDrive heeft voor 275/35ZR19 en achter 285/30ZR20. De remklauwen zijn standaard blauw-metallic met M-logo's, rood of zwart zijn opties. Kies je voor de optionele keramische remmen, dan zijn de schijven groter en de klauwen goudkleurig.

Over kleuren gesproken: BMW heeft drie nieuwe tinten gemengd die exclusief voor de M zijn: Sao Paulo Yellow, Toronto Red Metallic en Isle of Man Green Metallic. De nieuwe BMW M3 en M4 worden in maart volgend jaar gelanceerd, de M xDrive komt in de zomer van dat jaar. Dan zullen ze het gaan opnemen tegen gedoodverfde aartsrivalen als de C63 AMG (476 pk en als S 510 pk) en de Audi RS Avant (450 pk). Voor die laatste is het 'leuk' te weten dat er van deze M3 naar vierwielaandrijving ook een Touring in het vat zit. Dat wordt een bloedstollend concurrentieveld.