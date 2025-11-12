Ga naar de inhoud
Een derde automobilisten onderschat remweg op natte wegen

Van twee naar vier

10
AutoWeek 8 Magazine 2017 regen
Lars Krijgsman

Veel automobilisten houden op nat wegdek waarschijnlijk te weinig afstand tot hun voorligger. Nog niet de kwart van de automobilisten weet dat de afstand tot de voorligger bij natte omstandigheden verdubbeld zou moeten worden.

Uit een door OnePoll in opdracht van bandenfabrikant Vredestein onder duizend Europese automobilisten uitgevoerd onderzoek blijkt dat een groot deel van de autobezitters bij natte omstandigheden te weinig afstand houdt tot de voorligger. Over het algemeen wordt aangeraden een afstand van minimaal twee seconden tot de voorligger te houden. Op nat wegdek zou die afstand verdubbeld moeten worden tot zeker vier seconden. 31 procent van de automobilisten denkt dat een afstand van minder dan 4 seconden prima is, terwijl 22 procent helemaal niet weet welke afstand gehouden moet worden.

Automobilisten in de leeftijdscategorie 45 tot en met 54 jaar kwamen uit het onderzoek het slechtste voor de dag. Slechts 13 procent van de ondervraagden in deze leeftijdscategorie zei op de hoogte te zijn van de 'vier-secondenregel'.

