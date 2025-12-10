Een BMW iX3 heb je nu al vanaf €26.000

We leggen het toch nog maar een keer uit: als we zeggen dat de prijs van een nieuwe auto meevalt, is dat altijd in verhouding tot wat je krijgt en tot alternatieven. Wij begrijpen heus ook wel dat de meeste Nederlanders niet even 70.000 euro hebben liggen voor een gloednieuwe BMW iX3, maar voor wat het is - een ruime, high-tech BMW-SUV met elektrische aandrijving en 469 pk – is het relatief een goede deal.

Voor particuliere kopers komt een auto van dit kaliber sowieso niet snel in beeld. Zij opteren zeker in Nederland eerder voor een bescheidener model of een occasion, en wat dat laatste betreft is er goed nieuws bij de iX3. Er was immers al eerder een BMW iX3, die in 2020 verscheen en in tegenstelling tot de nieuwe wel gewoon de elektrische versie van de bestaande (nu vorige) X3 was. Dat levert hem een lekker traditioneel, weinig controversieel BMW-uiterlijk op waarmee je niemand voor het hoofd stoot, hoewel dat enigszins uitvoeringsafhankelijk is. Standaard kreeg zo’n iX3 namelijk allerlei opvallende blauwe accenten mee. Die kon je zonder kosten laten verwijderen en in de praktijk deed vrijwel iedereen dat, maar wie wat bijzonders wil moet een iX3 mét blauwe streepjes zoeken. Hoe zeldzaam een exemplaar met die blauwe i-accenten is, blijkt wel uit het feit dat we bij onze zoektocht op AutoWeek Occasions pas op de derde pagina een iX3 met die 'optie' aantreffen. Maar dan heb je ook wat...

Altijd veel luxe

Buiten dat soort smaakgevoelige uiterlijkheden is er trouwens weinig om rekening mee te houden bij de uitvoering van de eerste iX3. De auto was er alleen als Executive en High Executive en zat in alle gevallen goed in de spullen. Zo kreeg iedere elektrische iX3 elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen, kunstlederen bekleding, een automatisch dimmende binnenspiegel, climatecontrol met drie zones, een elektrische achterklep, 19-inch lichtmetaal en een panoramisch schuifdak mee. De High Executive onderscheidde zich met onder meer echt leer, betere audio, keyless entry en sportstoelen en verdient dus zeker wel de voorkeur, maar is geen noodzaak.

Facelift

Als het gaat om aandrijflijnen viel er zelfs helemaal niets te kiezen bij de iX3. BMW deed destijds nog niet mee met de pk-wedloop en voorzag iedere iX3 van één 286 pk sterke elektromotor op de achteras en een accupakket van 74 kWh netto, goed voor een theoretisch rijbereik van 520 kilometer en snelladen tot 150 kW. Daar veranderde niets aan bij de facelift van de iX3, die in het kielzog van de reguliere X3 al in 2021 kwam en van een pre-facelift iX3 een zeldzaamheid zou maken als hij juist in de eerste bijtellingsvriendelijke jaren niet zo razend populair was in Nederland. Je herkent de nieuwere versie aan zijn wat strakkere koplampen, andere wielen en nieuwe achterlichten, maar schokkend is het allemaal niet.

Op de occasionpagina’s van AutoWeek vind je zo’n eerste iX3 op het moment van schrijven al voor minder dan €26.000. Die ‘vanafprijs’ kan nog wel wat zakken, want de nieuwe iX3 moet nog bij de dealers verschijnen en levert ongetwijfeld wat verse inruil op. Voor nu is dit echter het goedkoopste exemplaar en moet je voor prijzen van rond de 26 mille rekening houden met een kilometerstand van tegen de 200.000, hoewel het voor iets meer euro’s al snel veel minder kan worden. Wij zouden adviseren het budget wat op te rekken tot 30.000 euro, want dan opent zich ineens een vat vol mogelijkheden.

Ondergetekende valt als een blok voor dit exemplaar. De origineel Nederlandse K-660-VD heeft slechts één (zakelijke) eigenaar gehad en is uitgevoerd in smaakvol blauw met een bruin interieur. Heldere beglazing en aluminium raamomlijsting maken het plaatje compleet, terwijl de kilometerstand van 115.481 en het accucertificaat van 95,5 procent een gezonde en frisse auto beloven. Lijkt ons een toppertje, hoewel je voor niet veel meer ook in een exemplaar van na de facelift stapt met een iets hogere kilometerstand. Nota bene bij de aanbieder die ook de goedkoopste iX3 'overall' aanbiedt, dus alleen daar al valt er veel te kiezen voor wie met maximaal 30 mille op zak een elektrische iX3 wil scoren. Koop dus zeker niet de eerste de beste, maar kijk rustig even rond totdat het juiste exemplaar met de perfecte kleurstelling in beeld komt. Koop je een exemplaar met een relatief hoge kilometerstand? Dan is het extra fijn als je een review wilt achterlaten van de auto, want op het moment van schrijven gaan de reviews maar tot zo'n 100.000 kilometer. Gebruikers van de BMW iX3 zijn over het algemeen trouwens wel erg tevreden, en roemen naast de fijne rij-eigenschappen ook het lage verbruik en dito onderhoudskosten.

Zoek ook op 'X3'

Nog een tip: zoek niet alleen op 'BMW iX3', maar neem ook de X3 mee in je zoekopdracht en kies dan voor de brandstofsoort 'elektrisch'. Dat levert op dit moment toch nog 78 in plaats van 76 resultaten op, dus er zijn altijd aanbieders die de iX3 'gewoon' als X3 inboeken en zo onvindbaar maken voor wie alleen op iX3 zoekt.