Duitse auto-industrie schrapt tot 2030 bijna 100.000 banen

Het gaat maar door in de Duitse auto-industrie. Na een nieuwe ontslagronde staat Bosch ineens op plek twee als het gaat om massaontslagen in de Duitse auto-industrie, al zal het daar volgens experts niet bij blijven.

Bosch ken je misschien vooral van de accuboor die in de garage ligt, maar het is ook een van de grootste toeleveranciers voor de auto-industrie. Die Bosch Mobility-afdeling is binnenkort wel iets minder groot, want Bosch schrapt zomaar even 13.000 banen. Volgens persbureau Bloomberg komt het totaal van de geplande ontslagen voor Bosch tussen nu en 2030 daarmee op 18.500, waarmee Bosch de twijfelachtige eer heeft om na Volkswagen de grootste groep mensen te ontslaan van de hele Duitse auto-industrie. Bij Volkswagen staan er volgens hetzelfde persbureau in totaal 35.000 banen op de tocht, nog meer dan de 30.000 waarover het merk het vorig jaar had. Het hele lijstje is even pijnlijk als interessant, want het ontslagmonster grijpt in Duitsland kennelijk overal om zich heen waar aan auto’s wordt gewerkt. Toeleveranciers ZF en Continental staan op twee en drie, maar lager op de lijst komen we ook andere automerken – pijnlijk: vooral uit Volkswagen-stal – tegen.

Tabel: ontslagen in de Duitse auto-industrie tot 2030

Bedrijf Geplande ontslagen Volkswagen 35.000 Bosch 18.500 ZF 14.000 Continental 10.150 Audi 7.500 Schaeffler 4.700 Porsche 1.900 Ford 1.000 Bron: Bloomberg

De oorzaken voor de ellende zijn overal ongeveer hetzelfde. Elektrificatie, onduidelijke regelgeving, Amerikaanse importheffingen, onzekerheden in de markt, tegenvallende EV-verkopen en toegenomen concurrentie van buiten Europa spelen eigenlijk overal wel een rol. Marcel Fratzscher, directeur van het Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung DIW (‘Duits Instituut voor Economisch Onderzoek’), ziet het somber in. “De aankondiging van de forse ontslagronde bij Bosch is nog maar het begin van een serieuze industriële herstructurering in Duitsland”, zegt hij tegenover Bloomberg. “We zullen in de komende jaren nog veel meer ontslagen en ook faillissementen zien.”