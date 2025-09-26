Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Volkswagen grijpt in om tegenvallende vraag elektrische auto's

Productie Audi Q4 stil, ID4 en ID7 teruggeschroefd

2
Volkswagen ID7 Tourer

Volkswagen beperkt zijn productie en legt twee Duitse fabrieken tijdelijk stil. Het Duitse autoconcern heeft er last van dat de vraag naar elektrische auto's langzamer groeit dan verwacht.

De fabriek van VW in Zwickau zal de productie vanaf 6 oktober een week stilleggen vanwege de zwakke vraag naar de Audi Q4 e-tron, heeft een woordvoerder van de vestiging gezegd. De vraag naar het model wordt gedrukt door Amerikaanse invoerheffingen en inspanningen van de Duitse overheid om het voorgenomen Europese verbod op de verkoop van auto's met verbrandingsmotor af te zwakken.

VW's fabriek in Emden, die de ID4 en ID7 produceert, heeft daarnaast de werkuren van medewerkers verminderd en zal naar verwachting de productielijnen ook enkele dagen stilleggen. Dat laatste meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De twee locaties produceren uitsluitend elektrische wagens, waardoor ze erg kwetsbaar zijn voor schommelingen in de vraag naar elektrische modellen.

2 Bekijk reacties
Volkswagen Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Volkswagen

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Volkswagen T-Cross R-Line Business | 'App-Connect' draadloze smartphone integratie | Achterlichten LED | Afstandscontrolesysteem (Front Assist)

Volkswagen T-Cross R-Line Business | 'App-Connect' draadloze smartphone integratie | Achterlichten LED | Afstandscontrolesysteem (Front Assist)

  • 2025
  • 16 km
€ 37.950
Volkswagen Tiguan R-Line Edition - eHybrid | 'App-Connect' draadloze smartphone integratie | Automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise Control) | Bekleding, leder 'Vienna' incl. stoelventilatie en elektrische bestuurderstoel

Volkswagen Tiguan R-Line Edition - eHybrid | 'App-Connect' draadloze smartphone integratie | Automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise Control) | Bekleding, leder 'Vienna' incl. stoelventilatie en elektrische bestuurderstoel

  • 2025
  • 15 km
€ 57.917
Volkswagen ID.7 Pro Business | Achterbank in ongelijke delen neerklapbaar incl. middenarmsteun en doorlaadmogelijkheid | Afstandscontrolesysteem (Front Assist), met voetgangers- en fietsersherkenning | Automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise Control)

Volkswagen ID.7 Pro Business | Achterbank in ongelijke delen neerklapbaar incl. middenarmsteun en doorlaadmogelijkheid | Afstandscontrolesysteem (Front Assist), met voetgangers- en fietsersherkenning | Automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise Control)

  • 2025
  • 10 km
€ 54.205

Lees ook

Volkswagen Polo 2.0 TSI R WRC

Volkswagen Polo 2.0 TSI R WRC (2014) - Op de rollenbank

Nieuws
Torsus Terrastorm Volkswagen Crafter ambulance

Overal hulp: Torsus Terrastorm is off-road-ambulance

Nieuws
Volkswagen TDI 'Dieselgate'

Dieselgate: precies 10 jaar geleden werd Volkswagen betrapt op sjoemelen

Nieuws
Volkswagen Touareg 2023

Elektrische Volkswagen ID Touareg op komst, eerste op SSP-basis

Nieuws
Vokswagen Touareg Hybrid Jetta Hybrid

De nieuwe T-Roc is de eerste hybride Volkswagen in jaren

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.