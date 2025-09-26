Volkswagen beperkt zijn productie en legt twee Duitse fabrieken tijdelijk stil. Het Duitse autoconcern heeft er last van dat de vraag naar elektrische auto's langzamer groeit dan verwacht.

De fabriek van VW in Zwickau zal de productie vanaf 6 oktober een week stilleggen vanwege de zwakke vraag naar de Audi Q4 e-tron, heeft een woordvoerder van de vestiging gezegd. De vraag naar het model wordt gedrukt door Amerikaanse invoerheffingen en inspanningen van de Duitse overheid om het voorgenomen Europese verbod op de verkoop van auto's met verbrandingsmotor af te zwakken.

VW's fabriek in Emden, die de ID4 en ID7 produceert, heeft daarnaast de werkuren van medewerkers verminderd en zal naar verwachting de productielijnen ook enkele dagen stilleggen. Dat laatste meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De twee locaties produceren uitsluitend elektrische wagens, waardoor ze erg kwetsbaar zijn voor schommelingen in de vraag naar elektrische modellen.