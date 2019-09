DS 9 duikt op

DS is volle bak aan de slag met een geheel nieuw grote sedan/liftback. Voor de onthulling is nu al duidelijk hoe die kakelverse telg eruit gaat zien, want de auto belandt vroegtijdig op het wereldwijde web.

De twee platen zijn door een Chinees medium gelekt en werden in eerste instantie door het Franse l’Automobile Magazine opgepikt. We krijgen een paarskleurige DS voorgeschoteld, die overduidelijk gelijkenissen toont met een concerngenoot. De hoofdlijnen van de riante sedan hebben namelijk veel weg van de Peugeot 508. Neem de raampartijen, daklijn en zelfs de vorm van de koplampen met ‘slagtanden’: de ontwerpers van DS lijken zich er wat makkelijk vanaf te hebben gemaak. Ze hebben uiteraard niet het hele ontwerpproces met de beentjes omhoog gezeten, want de grille met overdadig veel chroom en dito achterlichten zijn op een typische DS-manier vormgegeven.

Aan de achterkant komen we direct te weten welke naam DS gaat voeren. Waar in de wandelgangen druk over de komst van een DS 8 werd gespeculeerd, prijkt er op de kont van deze gelekte auto de DS 9-typeaanduiding. Verder zien we aan de linkerachterkant nog een onleesbare Chinese aanduiding. Dat de auto daar gevoerd wordt, is dus duidelijk. Het is echter nog niet zeker of ook de Nederlandse dealers een hoekje moeten reserveren voor de DS 9.

In Nederland kennen we inmiddels de DS 3, DS 3 Crossback en DS 7 Crossback. De Chinese configurator ziet er iets anders uit. De DS 7 Crossback wordt daar als enige uit deze reeks gevoerd. Dit model krijgt in China gezelschap van de DS 4S, DS 5, DS 5LS en DS6.