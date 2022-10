DS 9 Opéra Première: alles standaard

DS komt met een nieuwe topversie van zijn topmodel. De DS 9 Opéra Première krijgt standaard alles mee wat DS voor de DS 9 in huis heeft en is in beperkte oplage leverbaar.

De DS 9 Opéra Première combineert niet alleen de twee voornaamste ‘accents’ uit de Franse les, maar ook alles opties die DS voor zijn topmodel in huis heeft. Wie zichzelf trakteert op de topversie, krijgt een DS-sedan met nappalederen interieur in ‘Pearl Grey’. De bekende horlogeband-structuur op de stoelen is standaard, het plafond is van Alcantara. Aan de buitenzijde introduceert de Opéra Première de lakkleur ‘Whisper’, het diep-donkerpaars dat op de (beperkte) foto’s ook te zien is. Op de flanken prijkt de chic klinkende naam van het uitrustingsniveau, zodat ook de omgeving meteen weet dat de inzittenden er warmpjes bij zitten.

Waar de nieuwe topversie van de DS 9 zich echter echt onderscheidt, dat is zijn uitrusting. De Opéra Première is gebaseerd op de toch al niet kinderachtig uitgeruste Rivoli+, maar heeft daar bovenop alles standaard wat er normaal gesproken op de optielijst zou staan. We noteren de complete veiligheidsuitrusting, een panoramisch schuif/kanteldak, een Focal-audiosysteem en de DS Lounge-achterbank met verwarmbare massagezetels voor de linker- en rechterpassagier. De Rivoli heeft standaard al de Active Scan Suspension, alle rij-assistentiesystemen en de meest uitgebreide led-koplampen plus Night Vision.

De DS 9 Opéra Première-uitvoering kan worden gecombineerd met twee plug-inhybride aandrijflijnen. Voordelig is de ondanks in prijs gestegen DS9 in deze vorm uiteraard niet. Als E-Tense 250 kost hij €79.990, als E-Tense 4x4 360 €90.340. Voor dat geld krijg je wel een stukje exclusiviteit. Een DS9 is in Nederland namelijk bepaald geen alledaagse verschijning en de nieuwe topversie is volgens DS ook nog eens beperkt leverbaar.