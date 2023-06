Prijzen DS 9: altijd als plug-in en vanaf bijna €69.000

Vind je de Peugeot 508 aan de krappe kant, maar ben je wel in de markt voor een groter model met een vleugje Franse joie de vivre? Zet dan vooral de DS 9 op je shortlist. Die sedan werd onlangs subtiel opgefrist en nu kunnen we je vertellen wat die DS 9 van het nieuwe modeljaar moet kosten.

Hoewel de DS 9 gebaseerd is op de Peugeot 508, is het in tegenstelling tot die concern- en landgenoot geen liftback maar een échte sedan. Inderdaad: net als de verlengde 508L die in China bestaat. De DS 9 draait inmiddels wat jaartjes mee en medio mei besloot DS het model te injecteren met wat fris dna. De DS 9 krijgt nieuwe uitvoeringen en elke DS 9 profiteert van de komst van een nieuw multimediasysteem. De DS 9 is er alleen als plug-in hybride met vermogens van 250 pk en 360 pk. Nu hebben we de prijzen van de opgefriste DS 9 te pakken.

De DS 9 van het nieuwe modeljaar kost in Nederland kost in Nederland minimaal €68.640. Voor dat geld rijd je de DS 9 E-Tense 250 als Performance Line+. De DS 9 E-Tense 250 heeft een 200 pk sterke geblazen viercilinder die samenwerkt met een 110 pk krachtig elektrohart. Dat samenspel levert de sedan een systeemvermogen op van 250 pk. De 15,6 kWh accu is goed voor een bereik van tot 74 kilometer op. De DS 9 E-Tense 250 is er ook als Rivoli+, als Opéra én als Esprit de Voyage.

Voor meer plug-in-pit zorgt de DS 9 E-Tense 4x4 360. Ook in deze variant heb je een 200 pk sterke benzinemotor. In plaats van één elektromotor heeft deze vierwielaangedreven stekkerversie er twee: een van 110 en een van 113 pk. Het systeemvermogen: 360 pk. De DS 9 E-Tense 4x4 360 komt tot 65 kilometer ver op een vol accupakket. In 5,6 seconden bereik je er overigens al een snelheid van 100 km/h mee. Rap zat dus. De DS 9 E-Tense 4x4 360 is er in dezelfde smaken als de 250 pk sterke voorwielaangedreven variant en kost als Performance Line+ minimaal €79.040.

