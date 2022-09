Drukke spitsen beloven helse herfst op de weg

Wie geregeld op de weg zit, heeft ongetwijfeld gemerkt dat het behoorlijk druk is. We staan met z'n allen weer vaker tijd te verdoen in de file en heus niet alleen tijdens de ochtend- en avondspits. Het aantal files buiten deze piekmomenten om is namelijk ook sterk toegenomen, zo constateert de ANWB.

Tijdens de coronapandemie was het als gevolg van het thuiswerkadvies logischerwijs uiterst rustig op de weg, maar van thuiswerken lijkt nog maar weinig sprake. Op basis van de filecijfers meldt de ANWB Verkeersinformatie dat het weer ouderwets druk is op de weg. Arnoud Broekhuis, manager Verkeersinformatie bij de ANWB, zegt dat er zelfs meer vertragingen zijn dan in pre-coronajaar 2019. Ook buiten de piekmomenten is de verkeersdrukte toegenomen. En niet zo'n beetje ook.

"Sinds de coronamaatregelen eind maart zijn opgeheven is het weer uitzonderlijk druk op de weg. In vergelijking met het pre-coronajaar 2019 zien we zowel in de ochtend- als in de avondspits dat het nu een paar procent drukker is. Maar overdag zien we een verrassende stijging van het aantal files met maar liefst 17 procent", aldus Broekhuis. Met name op dinsdagen en donderdagen zijn de ochtend- en avondspitsen druk, maar ook de woensdagavondspits valt tegenwoordig best te bestempelen als 'een dingetje'. Ook opvallend is dat het hoogtepunt van de files ongeveer een half uur later ligt dan voorheen. Tegenwoordig is het veelal om 08:30 het drukst.

Hoe dat komt? Volgens ANWB Verkeersinformatie heeft de drukte natuurlijk te maken met het feit dat mensen gewoon weer op kantoor werken. Ook het in omvang toegenomen Nederlandse wagenpark speelt een rol. Volgens ANWB zijn er sinds 2019 dan ook 360.000 auto's bijgekomen. Op dinsdagochtend 27 september stond er in Nederland maar liefst 925 kilometer file. Daarmeee was die ochtendspits de drukste spits van dit jaar. De ochtendspits van donderdag 7 april heeft met 887 kilometer de dubieuze eer de tweede drukste spits van het jaar te zijn. Deze maand waren er al vier ochtendspitsen met meer dan 600 kilometer aan files. In 2019 waren er in september slechts twee keer spitsen met meer dan 600 kilometer aan files. Arnoud Broekhuis spreekt de verwachting uit dat we vaker met dergelijke extremen te maken gaan krijgen, "[...] zeker als we ook nog te maken krijgen met gladheid en andere winterse omstandigheden."

Zuid-Holland is als vanouds weer de provincie met de meeste files, al zijn er in Gelderland en Noord-Brabant achtereenvolgens 17 en 21 meer files dan voorheen. In Noord-Holland is de filezwaarte juist met 17 procent afgenomen, meldt Broekhuis.