De nieuwe Tesla Roadster - die optioneel met raketmotoren zou komen - is er negen jaar na zijn aankondiging nog altijd niet. Deze Chinese supercar is hem voor. Dit is de Dreame Nebula Next 01 Jet Edition. Met raketten!

Terwijl de wereld na zo'n negen jaar nog altijd wacht op de nieuwe Tesla Roadster, komt de Chinese stofzuigerfabrikant Dreame Technologies met een wel heel heftige supercar. Maak kennis met de Dreame Nebula Next 01 Jet Edition. Dat is een nog extremere variant van de Nebula Next 01 supercar die het eerder aankondigde (foto's 18 tm 25). Vond je het idee van een Tesla Roadster met raketmotoren kolderiek? Dan voelt deze Dreame Nevula Next 01 Jet Edition vast als een koortsdroom.

Stofzuigerfabrikant Dreame Technologies heeft uit de AI-generator een video gezogen het de Nebula Next 01 Jet Edition in actie laat zien. Dat de kunstmatige intelligentie bij het in elkaar draaien van de video geregeld de vormen en verhoudingen van de knotsgekke creatie verandert, nemen we maar voor lief. Niet alleen is de AI in de war, ook Dreame Technologies zelf hallucineert enigszins. De naam van de supercar doet vermoeden dat hij reguliere straalmotoren heeft, maar Dreame gaat nog een stapje verder. De Jet Edition heeft twee heuse raketmotoren in zijn achterste!

Uitgebreide details zijn er nog niet. Wel weten we dat de Dreame Nebula Next 01 Jet Edition zich in 0,9 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h laat lanceren. De motoren moet je in slechts 150 milliseconden kunnen activeren en leveren volgens de Chinezen tot 100 kilonewton aan stuwkracht. Toe maar. Het is nog een concept en waarschijnlijk blijft het dat ook.