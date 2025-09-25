Stofzuigerbouwer Dreame lijkt van na-aperij zijn handelsmerk te maken. Na een elektrische Bugatti Chiron-kloon presenteert het bedrijf straks namelijk ook een SUV die verdacht veel op de Rolls-Royce Cullinan lijkt.

Dreame Technologies is een Chinese fabrikant van voornamelijk stofzuigers, maar met Dreame Auto wil het bedrijf de (elektrische-) automarkt veroveren. Waar de ene autofabrikant zich dan volledig richt op zo vooruitstrevend mogelijke ontwerpen, de andere het bewust lekker traditioneel houdt en weer een ander inzet op betaalbaarheid, lijkt Dreame te streven naar zoveel mogelijk ruzie met andere autobouwers.

Dan hebben we het niet over alledaagse spelers als Opel of Hyundai, maar over de crème de la crème van autoland. De eerste auto van Dreame wordt namelijk een lage vierdeurs die zijn design overduidelijk leent van de Bugatti Chiron, maar de tweede lijkt sterk op de Rolls-Royce Cullinan. De nieuwkomer wordt nog slechts op schimmige teasers getoond, maar zelfs daarop zien we al tal van elementen die overeenkomen met de-auto-die-we-van-Rolls-Royce-geen-SUV-mogen-noemen. Verticale achterlichtunits, een ten opzichte van de achterruit ietwat uitstekende kont, een dikke chroomstrip op de achterklep en natuurlijk die statige grille met verticale spijlen, het is er allemaal.

Is er relevantie voor Europa? Afgaande op de geruchten zeker wel. Dreame wil zijn bijzondere creaties naar verluidt namelijk in Duitsland gaan bouwen, onder de rook van Tesla’s gigafactory. Voor het zover is, krijgen we al zeer binnenkort eerst nog deze bijzondere SUV te zien.