Dramatische verkoopverwachting nieuwe auto's in West-Europa

Vanaf het tweede kwartaal van 2020 werd de verkoop van nieuwe auto's hard geraakt door de lockdowns, in 2021 kwam daar het chiptekort achteraan. Dat teistert de verkoop nog altijd, alleen zijn daar dit jaar nog eens toeleveringsproblemen door onder meer de oorlog in Oekraïne bijgekomen. De ingrediënten voor een perfect storm zijn aanwezig, zo blijkt ook wel uit de verkoopverwachting van LMC Automotive voor de West-Europese markt voor de rest van het jaar. Men rekent op nog geen 10 miljoen verkochte nieuwe auto's in ons deel van de wereld, meldt Automotive News. 9,81 miljoen, om precies te zijn.

Ter illustratie: in het door het chiptekort geteisterde 2021 kwam het aantal verkochte nieuwe auto's in West-Europa nog 7,4 procent hoger uit dan dat aantal. In 2020 zelfs 24,5 procent. In het laatste 'probleemvrije jaar', 2019, werden er nog 14,29 miljoen nieuwe auto's verkocht, maar liefst 45 procent meer. De verkoop zit dus al vanaf 2020 in een sterke daling die vooralsnog niet op lijkt te houden.

Of de realiteit inderdaad zo heftig uitpakt als nu de verwachting is, hangt volgens LMC Automotive uiteraard af van hoe lang de oorlog in Oekraïne nog duurt, maar ook of China vast blijft houden aan zijn strikte coronalockdowns. Dat laatste speelt namelijk ook een grote rol in de toeleveringsproblemen. Het chiptekort zal mogelijk wel steeds minder een stempel drukken. Een groeiend rijtje autofabrikanten verwacht dat de toelevering van halfgeleiders richting volgend jaar weer stabiliseert. Er wordt voor 2023 zelfs voorzichtig gerekend op een overschot aan chips, als gevolg van sterk opgevoerde productie.

Dat de auto-industrie in woelig water verkeert, staat echter als een paal boven water. Om in ieder geval nog zwarte omzetcijfers te schrijven, zetten steeds meer fabrikanten in op modellen met een hogere marge. Zo legt onder meer Mercedes-Benz zich meer toe op modellen uit hogere segmenten. Fabrikanten van exclusieve auto's doen het, tegen de stroom in, erg goed. Die moeten het immers sowieso al van hoge marges hebben en niet van volume.