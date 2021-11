Exclusieve automerken beleven hoogtijdagen in Nederland

Autofabrikanten die het moeten hebben van volumemodellen met relatief weinig winstmarge beleven erg lastig tijden. Grote productieaantallen halen is lastig vanwege het wereldwijde chiptekort en bovendien wordt er per verkochte auto relatief weinig verdiend. Daarom besloot bijvoorbeeld Mercedes-Benz al voorrang te geven aan de duurdere modellen met meer marge, nu de productie achterblijft. Er zijn natuurlijk ook merken die überhaupt vooral in het dure en exclusieve hoekje van de auto-industrie opereren. Bij de meeste van die merken gaat het heel prima hier in Nederland, blijkt uit de verkoopcijfers. Misschien houdt het verband met het gegeven dat Nederland nog nooit zoveel miljardairs rijk was als nu?

Ferrari

De grootste uitschieter is Ferrari. Dat verkocht nog nooit zoveel auto's in Nederland als dit jaar. Dan hebben we ook nog twee maanden te gaan. De teller staat nu al op 66 auto's. In heel 2020 werden er 59 verkocht, in 2019 37. Een duidelijk stijgende lijn. Drie (relatief) nieuwe modellen doen het goed. De 488 is de op twee na best verkochte Ferrari ooit in ons land, met 76 stuks. De Portofino volgt op plaats vier met 51 stuks. Van de Roma zijn er tot op heden 23 verkocht. De California, die uiteraard niet meer leverbaar is, blijft met 124 stuks met afstand de meest succesvolle Ferrari ooit in Nederland.

Lamborghini

Ook Lamborghini doet goede zaken, al is dat iets van de afgelopen vier jaar. Voor 2018 werden er hier nooit meer dan 9 Lamborghini's verkocht, in 2018 waren het er echter al 19 en in 2019 zelfs 49. Daarna werd het iets minder, in het door corona verstoorde 2020 kwam de teller uit op 35. Dit jaar zijn er tot op heden 33 Lamborghini's verkocht in Nederland, dus logischerwijs wordt 2020 overtroffen. De grote aanjager van dit succes is uiteraard de Urus. Van die SUV zijn er inmiddels 87 verkocht in Nederland, bijna twee keer zoveel als het daarna meest succesvolle model, de Huracán.

Porsche

Bij Porsche zit er al bijna 20 jaar een stijgende lijn in de verkopen. Dat komt uiteraard door de toevoeging van de Cayenne en later de Macan. 2015 was het absolute topjaar, met maar liefst 2.174 verkochte Porsches. Een enorme uitschieter, want daarvoor waren de verkopen slechts één keer boven de 1.000 stuks uitgekomen en daarna kwam het ook niet meer boven de 2.000 stuks. Vorig jaar zat Porsche er wel dichtbij: toen verkocht het 1.844 auto's in ons land, het op één na meest succesvolle jaar ooit. Dit jaar staat de teller op 1.516, dus wellicht komt het daar weer dichtbij. Het succes van 2015 kwam op conto van de toen gloednieuwe Macan. Op dit moment doet de volledig elektrische Taycan een lekker duit in het zakje. Daar zijn er tot nu toe al ruim 800 van verkocht in Nederland.

Bentley

Wat Lamborghini kan met de Urus, doet Bentley met de Bentayga. Sinds de enorme SUV aan het aanbod toegevoegd is, doet Bentley het duidelijk beter. Toch weet het Britse merk pas sinds 2019 echt nieuwe records neer te zetten in ons land. Jarenlang schommelde het aantal verkochte Bentleys hier tussen de 40 en 50 stuks per jaar, maar ineens schoot het in 2019 naar 78 stuks. Nota bene in 2020 ging er nog een schepje bovenop en kwam Bentley op 82 verkochte auto's. Dit jaar zijn er al 80 verkocht, dus naar alle waarschijnlijkheid wordt 2021 opnieuw een recordjaar voor het merk in ons land. Overigens zijn het lang niet alleen Bentayga's die de verkoopcijfers zo opvoeren: van de Bentayga zijn er tot op heden 112 verkocht, het gros van de Bentley-verkopen bestaat 'gewoon' nog uit Continentals.