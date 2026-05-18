Ready-Set-Ford. Dat is de slogan die Ford hangt aan de strategie die het de komende jaren gaat volgen. Vol trots meldt het merk dat bedrijfswagenafdeling Ford Pro zijn leveringsgamma uitbreidt met de Transit City en met de Ranger Super Duty. De Ford Transit City hebben we al uitvoerig beschreven. De Ranger Super Duty is een nieuwe variant van de Ranger. Die mag tot 4.500 kilo trekken en heeft een laadvermogen van 2.000 kilo. Veel groter nieuws: Ford brengt maar liefst vijf nieuwe modellen naar Europa!

Elektrische Fiesta

De meest interessante daarvan is een auto die Ford vooralsnog 'Electric Hatch' noemt. Dat wordt een compacte elektrische hatchback in het B-segment. Dat kan maar één ding betekenen: de Ford Fiesta krijgt eindelijk een opvolger. En die is nog elektrisch ook. Zeer waarschijnlijk wordt dat een neefje van de Renault 5 E-Tech Electric. Ford en Renault zijn onlangs namelijk een innige samenwerking aangegaan. Daarmee heeft Renault de voorkeur gekregen boven Volkswagen, zo lijkt het. Van Volkswagen leent Ford het MEB-platform met bijbehorende techniek voor de Explorer en de Capri. Het ligt voor de hand dat Ford de modelnaam Fiesta uit de mottenballen trekt voor zijn compacte EV'tje.

Opvolger Puma Gen-e en nog twee SUV's

Ook komt Ford met een compacte elektrische SUV. Die auto noemt Ford vooralsnog Small Electric SUV. We mikken erop dat het een opvolger wordt van de Ford Puma Gen-E. Mogelijk leent Ford ook voor die nieuwkomer spullen van Renault. Meer nieuws: er komen twee 'extra cross-over modellen'. Dat zijn 'Multi-Energy Crossovers'. Met andere woorden: modellen die met verschillende soorten aandrijflijnen beschikbaar komen. Mogelijk zit hier een opvolger voor de populaire Kuga tussen. Mogelijk zijn deze multi-energy-modellen SUV's die als EV en als plug-in met een grote accu (EREV) komen. Ford geeft namelijk aan interesse te hebben in het in Europa voeren van EREV-modellen. Ford verkoopt in China al een SUV die er als EV en als EREV is: de 5 meter lange Bronco die het samen met Jiangling Motors heeft ontwikkeld.

Broncootje

Verder zegt Ford de Bronco-familie in Europa uit te breiden. Het omschrijft die 'robuuste compacte SUV' pertinent niet als een EV. In Nederland levert Ford van de Bronco-familie enkel de échte Bronco. In onder meer de Verenigde Staten bestaat er ook een conventionelere Bronco: de Bronco Sport. De Bronco Sport bestaat in de Verenigde Staten al sinds 2020. Op een door Ford getoonde schimmige teaserplaat, lijken we helemaal links in ieder geval een Bronco-achtige te zien. Wat we zien komt echter niet één op één overeen met de Bronco Sport of de Chinese geëlektrificeerde Bronco. Hoe dan ook: de nieuwe Bronco-telg zal vanaf 2028 in Valencia gebouwd worden.