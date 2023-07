Doek valt definitief voor Ford Fiesta

Het is binnenkort over en uit voor de Ford Fiesta. Dat de jarenlang razend populaire kleine broer van de Escort en later de Focus geen direct opvolger krijgt betekent het eind van een tijdperk. Later deze week rollen de laatste exemplaren van de band in Keulen.

Lang niet elke modelnaam is het eeuwige leven beschoren. Eerder trok Ford - enkel in Europa - al de stekker uit de modelnaam Mondeo en nu moet ook de Fiesta eraan geloven. En snel zelfs. Dat de compacte Ford geen directe opvolger krijgt, was al bekend. Nu weten we wanneer de laatste Fords Fiesta het levenslicht zien. Het Engelse Autocar zegt te kunnen bevestigen dat Ford op 7 juli de laatste exemplaren van de Fiesta bouwt. De laatste twee Fiestas blijven bij de fabrikant en gaan volgens de Engelsen deeluitmaken van Fords vloot historische modellen.

Waarom de Fiesta het veld moet ruimen? Ford heeft in zijn modellengamma weinig ruimte meer voor een compacte hatchback met - vooralsnog - enkel verbrandingsmotoren. Het merk komt onder meer met een elektrische Puma die het gat dat de Fiesta achterlaat moet vullen. Daarnaast zou Ford volgens Autocar de productieplek van de Fiesta in Keulen nodig hebben voor de bouw van de Explorer. Dan hebben we het niet over die lel van een SUV die je sinds een aantal jaar ook (weer) in Nederland kunt kopen. Het betreft de specifiek voor Europa ontwikkelde elektrische Explorer die zijn MEB-basis leent van Volkswagen. De elektrische Explorer loopt straks bij Ford in Keulen van de band. Die productiefaciliteit wordt omgetoverd in een grote EV-fabriek.

Geteld vanaf 1983 zijn er in Nederland ruim 305.000 Fords Fiesta gekentekend. Cijfers vanaf 1976 - het jaar waarin de eerste Fiesta in Nederland op de markt kwam - hebben we helaas niet. In 1996 had de Fiesta zijn beste verkoopjaar. Toen gingen in Nederland maar liefst 13.565 nieuwe exemplaren op kenteken.