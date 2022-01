Dodge Challenger (2010) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Je moet van goeden huize komen of simpelweg veel geld over hebben voor rijplezier als je in Nederland een Amerikaanse muscle car voor de deur zet. De eigenaar van deze Dodge Challenger liet zich in ieder geval niet afschrikken door de kosten van autorijden in ons land.

We kunnen wel stellen dat we zijn of haar actie wel waarderen. Dan doelen we op het importeren van deze Challenger in 2018, want toen pas kwam de destijds acht jaar oude Amerikaan onze kant op. AutoWeek-forumlid JFR liep hem onlangs tegen het lijf en schoot er deze twee foto's van. De Challenger oogt als een heerlijk buitenbeentje zo naast een Toyota Yaris en tegenover een Renault Kangoo en Audi A4 Avant. Op de wijze waarop-ie geparkeerd is, valt nog wel wat aan te merken, maar dit is überhaupt al niet bepaald een auto waarmee je een brave burger-uitstraling hebt.

Overigens is dit wel een relatief bescheiden Challenger, al is 'bescheiden' bij zo'n ding zeer relatief. Dit exemplaar heeft namelijk de 250 pk sterke 3.5 V6 in zijn dikke neus hangen, waarmee destijds het motorenaanbod begon. Zo krankzinnig als de dik zes jaar geleden gespotte Challenger SRT8 is-ie dus zeker niet. Die had immers een 6,1-liter Hemi V8 aan boord, goed voor 477 pk vermogen. Iets andere koek, dus. Maar ach, geef de eigenaar van deze blauwe Challenger eens ongelijk. Met benzineprijzen van rond de €2 per liter scheelt het een slok op een borrel en alsnog ben je vlot onderweg. In een krappe 8 seconden heb je vanuit stilstand een snelheid van 100 km/h bereikt, met een lekkere roffel achter je aan.

Opvallend aan deze Dodge zijn de grote vierkante kentekenplaten. Regelmatig zie je Challengers met zogenoemde '18.2'-platen, in de volksmond ook wel als Amerikaanse kentekenplaten bekend. Echter, de regels hiervoor zijn in de loop der jaren enigszins aangescherpt. Als zo'n vierkante plaat ook gewoon achterop past in de uitsparing, dan moeten dat soort platen op de auto. Of een auto in aanmerking komt voor 18.2-platen, hangt af van de ruimte achterop. Dat is in dit geval voldoende en bovendien zit de onderkant van de kentekenplaat ook meer dan 30 cm boven het wegdek. Pas als dat minder is, komen de kleine kentekenplaten weer om de hoek kijken.