Dodge Challenger nu ook als Convertible

De Dodge Challenger die je nu kunt kopen, is altijd een dichte tweedeurs. Maar nu niet meer! Voortaan kun je bij de Dodge-dealer aankloppen voor een splinternieuwe open variant. Dit is de Dodge Challenger Convertible, een muscle car die vier personen open en bloot op automobiele pret trakteert. Hij is er zelfs als machtige Hellcat.

Merken als Ford en Chevrolet leveren van de Mustang en Camaro al decennialang open versies. Van de huidige generatie Dodge Challenger is nooit een open variant verschenen. Dat is opvallend, maar gezien de Challenger-historie niet verrassend. Alleen van de Challenger die Dodge in de modeljaren 1970 en 1971 verkocht, bestond een open versie en nu - een halve eeuw later - is er eindelijk een nieuwe open variant. Dit is de Dodge Challenger Convertible.

De huidige en officieel pas derde generatie Challenger draait al mee sinds 2008. Nooit is er officieel een open versie van geweest, maar vanaf nu kun je gewoon bij de Dodge-dealer aankloppen voor een Challenger Convertible. Dodge zelf is echter niet verantwoordelijk voor de ombouw. Wie in de markt is voor een open Challenger moet gewoon bij Dodge een exemplaar aanvinken. Nadat de Challenger de fabriek in het Canadese Brampton heeft verlaten, brengt Dodge hem naar ombouwer Drop Top Customs, waar je zelf voorheen ook al kon aankloppen voor een open Challenger. De Dodge Challenger Convertible is te krijgen als R/T, R/T Scat Pack en in zijn krachtige SRT-versies. SRT, dus óók als knotsgekke en ruim 700 pk sterke SRT Hellcat. De Challenger Convertible kost minimaal $26.000, omgerekend zo'n €25.600. Jawel, dat is inclusief basis-Challenger!