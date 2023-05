Dodge Challenger en Charger 'final editions' ook voor Europa!

Aan het einde van dit jaar gaan de Dodge Challenger en Charger uit productie, maar niet voordat de laatste paar duizend auto's - in maar liefst zeven verschillende uitzwaai-uitvoeringen - voor de laatste gelukkigen in elkaar zijn geschroefd. Welnu, die gelukkigen wonen ook in Europa! Dodge reserveert vijf van de zeven zogeheten Last Call-uitvoeringen voor de export naar ons continent.

De Dodge Charger en Challenger zijn beide al ruimschoots tien jaar op de markt, maar in 2023 komt er toch echt een einde aan de twee modellen. Met een reeks van liefst zeven uitzwaai-uitvoeringen, de Last Call-editions, neemt Dodge afscheid van de Charger en Challenger. En hoe. Allerhande uitvoeringen, van widebody's tot ruim 800 pk sterke supercharged varianten of juist natuurlijk ademende Scat Packs: ze worden door Dodge getooid in historisch verantwoorde kleuren en stickers.

Van elke Last Call-uitvoering bouwt Dodge enkele honderden tot enkele duizenden exemplaren, dus extreem exclusief zijn de laatste iteraties van de Charger en inmiddels al bijna iconische Challenger niet. Dat is goed nieuws voor Europeanen, want daardoor blijven er ook een paar over voor de Dodge-liefhebbers hier. De 1.040 pk sterke Challenger SRT Demon 170 - the very last call - en de Charger King Daytona komen niet naar Europa, maar de overige vijf Last Call-uitvoeringen wel.

Tot ruim 800 pk sterk

Van de eerste van die vijf weten we inmiddels hoeveel er in Europa beschikbaar zijn: 55 exemplaren, en wel van de Challenger 'Shakedown', allemaal met widebody en in het pikzwart (zie afbeelding bovenaan artikel). Verder komen de dik 800 pk sterke Challenger Black Ghost, de Charger en Challenger Swinger en de Charger Superbee hierheen.

Dat gebeurt met dank aan de officiële Europese Dodge-importeur AEC, die onlangs zijn Ram-aanbod uitbreidde. Wie geïnteresseerd is in een van de laatste Chargers of Challengers, kan zich - vanwege de exclusiviteit waarschijnlijk alleen op de zeer korte termijn - bij dat bedrijf melden.