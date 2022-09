Dodge Challenger Black Ghost is de één-na-laatste

Net als de exemplaren van afgelopen weken uit Dodge' Last Call-reeks, krijgt de Challenger Black Ghost een aantal unieke uiterlijke kenmerken mee. In dit geval gaat het om een witte streep over het achtersteven en een bijzonder doch ietwat onopvallend printje op het dak. Alle Black Ghost-edities krijgen stickers in een alligatorhuidmotiefje op hun bovenkant. Dat moet volgens Dodge herinneren aan de met zwart vinyl beklede daken van muscle cars van weleer. Dat gaat echter alleen bij liefhebbers met een scherp oog lukken: de rest van de carrosserie van de Black Ghost wordt altijd in zwart gespoten, waardoor het motief nauwelijks opvalt.

Opvallen is sowieso niet het doel van deze editie: de naamgever is een Charger uit een sage uit de seventies, waarin een geheel in het zwart gehuld exemplaar alles en iedereen in het stof laat bijten op de drag strip. Na races verdween de sprinter vaak maandenlang uit het straatbeeld, tot het moment was aangebroken om de concurrentie wederom de les te lezen. Het leverde 'm de naam Black Ghost op.

Vermogend

De hedendaagse Black Ghost krijgt, net als de Charger King Daytona, de sterkste versie van Dodge' Hellcat-aandrijflijn mee. Dat betekent dat deze geweldenaar tot 818 pk loslaat op zijn achterbanden. Het zal ons benieuwen of de állerlaatste Challenger (en/of Charger), waarvan de presentatie op de SEMA-beurs in november plaatsvindt, het tot nog hogere waarden schopt. Uiteraard lees je er tegen die tijd hier over.