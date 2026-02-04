Ga naar de inhoud
Diverse elektrische Toyota's zijn plots goedkoper

Voordeel voor Urban Cruiser, C-HR+, bZ4X en bZ4X Touring

16
Toyota Urban Cruiser
Lars Krijgsman

Goed nieuws voor wie een elektrische Toyota overweegt. Diverse elektrische Toyota's worden duizend euro goedkoper. Het hangt echter wel af van welke uitvoering je kiest.

Toyota haalt €1.000 van de prijs van diverse elektrische Toyota's af. De Toyota Urban Cruiser behoudt zijn vanafprijs van €32.995. Dat bedrag betaal je voor de Active-uitvoering met 48,8-kWh accu. Liever een Urban Cruiser met de grotere 61,1-kWh accu en dus ook een groter bereik? Dan moet je bij de Urban Cruiser Dynamic zijn. Die wordt €1.000 goedkoper en kost nu €34.795. De Urban Cruiser Dynamic is met 174 pk sterker dan de 144 pk krachtige versie met de kleine accu. Hij schopt het tot een rijbereik van 426 kilometer en kan met 67 kW DC-laden. Met de goedkopere variant met de kleinere accu moet je met 344 kilometer bereik en een snellaadvermogen van 53 kW genoegen nemen.

Toyota C-HR+

Ook de Toyota C-HR+ ondergaat een prijsverlaging, al is die ook bij dit model van toepassing op slechts één uitvoering: de First Edition. Toch is dat goed nieuws, want de First Edition is de goedkoopste smaak van de Toyota C-HR+ met voorwielaandrijving en 77-kWh accu. Kortom: de Toyota C-HR+ met het grootste bereik (607 kilometer) wordt €1.000 goedkoper. De Toyota C-HR+ First Edition is er voortaan vanaf €42.995. De Dynamic Limited Edition met 57,7-kWh accu kost €37.995, de Executive AWD met 77-kWh accu €50.995.

Toyota bZ4X en bZ4X Touring

Net als bij de Urban Cruiser en C-HR+ wordt ook bij de Toyota bZ4X de voordeligste variant met de grootste accu €1.000 goedkoper. Bij de bZ4X is dat de Dynamic-uitvoering. Die heeft geen 57,7-kWh accu zoals de Active, maar een 73,1-kWh batterij die de SUV een bereik van 569 kilometer oplevert. De Toyota bZ4X Dynamic kost nu €44.995. Alle andere varianten behouden hun oude prijzen.

Bij grote broer Toyota bZ4X Touring wordt de meest luxueuze en dikst gemotoriseerde versie goedkoper. We hebben het dan over de bZ4X Executive AWD. Die heeft net als elke andere bZ4X Touring een 74,7-kWh accu. Het rijbereik van deze 280 pk sterke topversie is vastgesteld op 520 kilometer.

16
Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Toyota

