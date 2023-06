Dit zijn de grootste ergernissen in het verkeer

Wie regelmatig onderweg is, zal zich ongetwijfeld wel eens ergeren aan het gedrag van medeweggebruikers. Verzekeraar Allianz Direct vroeg ruim 1.000 Nederlanders met een autorijbewijs naar hun grootste ergernissen in het verkeer. Daar rolde een top 10 uit.

Ook al rijd je zelf nog zo veilig, je bent in het verkeer vaak grotendeels overgeleverd aan de stuurkunsten van de mensen om je heen. Die vallen soms nogal tegen. Dat kan aan een gebrek aan inzicht of talent liggen, maar vaker heeft het simpelweg met het gedrag van je medeweggebruiker te maken. Ruim 1.000 autorijders kregen de vraag voorgelegd welk gedrag ze het meest stoort in het verkeer. Bovenaan staat bumperkleven, gevolgd door smartphonegebruik. Maar liefst driekwart van de ondervraagden vindt het asociaal als mensen hun telefoon gebruiken achter het stuur en ruim de helft vindt het vervelend als de eigen partner dit doet. Het is overigens niet voor het eerst dat bumperkleven en telefoongebruik bovenaan staan. In een vergelijkbaar onderzoek van Allianz Direct in 2019 stonden die twee zaken ook al bovenaan het lijstje. Onnodig links rijden, nu op de derde stek, is net als bumperkleven een ergernis die al veel langer bovenin dergelijke lijstjes staat dan telefoongebruik.

Grootste ergernissen in het verkeer

Bumperklevers Smartphonegebruik Onnodig links rijden Te langzaam rijden Te hard rijden Files Afval uit het raam gooien Rechts inhalen Omleidingen Snelheidsbeperkingen

Afleiding

Telefoongebruik achter het stuur is volgens velen ook één van de belangrijkste bronnen van afleiding in het verkeer. Alleen andere weggebruikers zorgen voor meer afleiding dan de smartphone, zo blijkt uit de top 10 van de grootste afleiding in het verkeer. Enigszins opvallend is dat kinderen in de auto pas op de achtste plaats van grootste afleidingen staat.

Andere weggebruikers Smartphone Werk aan de weg Billboards langs de weg Slaperigheid Bijrijders Tegemoetkomend verkeer Kinderen Muziek Werkgerelateerde zaken

Hoewel de smartphone al jaren geïntegreerd is in ons leven en daarmee helaas ook het gebruik ervan achter het stuur, wordt er pas sinds een paar jaar grootschaliger op gehandhaafd. Met speciale mobiele camera's die vaak op een viaduct opgesteld worden, kan de politie automatisch detecteren wie met de telefoon in de hand achter het stuur zit. Op die manier werden onlangs in slechts zeven uur tijd honderden automobilisten met telefoon in de hand gespot. Vorig jaar werden er 115.575 boetes uitgedeeld, ruim 30.000 meer dan een jaar eerder.