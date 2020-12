Top 10 van 2020: Populairste video's

Hoewel 2020 een bijzonder jaar was, konden we gelukkig gewoon op pad om te testen. Gelukkig maar, want aan nieuwe en bijzondere auto's was er geen gebrek! De Polestar 2 en de Volkswagen ID3 waren belangrijke nieuwkomers en konden beiden op flink wat belangstelling rekenen, maar in de best bekeken video figureerden toch twee auto's die wat traditioneler van aard zijn.

Het afgelopen jaar bleken met name de dubbeltests populair. In maar liefst zes van de tien video's in deze lijst stonden er twee auto's tegenover elkaar. Daarnaast werden de rij-impressies van de Polestar 2 en de Volkswagen ID3 goed bekeken. Iedereen was kennelijk erg benieuwd naar deze twee nieuwkomers. De enige twee video's die géén test betreffen, lopen tamelijk uiteen. Aan de ene kant staat Johan Muter met zijn Mercedes 190 die hij heeft voorzien van V12-oerkracht, terwijl aan de andere kant een Volkswagen Golf met ruim een miljoen kilometer op de teller staat. Genoeg materiaal om nog eens op je gemak terug te kijken!

In deze dubbeltest nemen de twee vijfdeurs Shooting Brakes het tegen elkaar op. De Mercedes is beter afgewerkt dan de Kia, maar daarvoor betaal je ook een flink hogere prijs. Waar de driedeurs Shooting Brake in het verleden het onderspit moest delven, kunnen deze varianten met twee extra deuren in elk geval op de nodige belangstelling rekenen.

Cross-overs en SUV's lijken dit jaar alleen nog maar verder in populariteit te zijn gestegen. Met de Mazda CX-30 en de Toyota C-HR hadden we een Japanse tweestrijd te pakken. De CX-30 was een compleet nieuw model, terwijl Toyota de C-HR een facelift had gegeven met de 180 pk sterke High-Power Hybrid als nieuwe rangetopper. Welke van de twee Japanners trekt aan het langste eind?

Als je over een bepaald onderwerp vaak leest dat het niet kan, wordt de uitdaging om het juist wél te doen soms juist een stuk groter. Werktuigbouwkundige Johan Muter zag het om die reden als een mooie uitdaging om een V12 in zijn Mercedes-Benz 190 te lepelen. Hij is er naar eigen zeggen ongeveer driënhalf jaar mee bezig geweest, maar het resultaat mag er zeker zijn!

Nóg een dubbeltest met cross-overs, zij het een maatje kleiner dan de twee op nummer 9. De Renault Captur loopt alweer even mee in het populaire B-segment en Volkswagen sloot vrij recentelijk nog aan met de T-Cross. Is de Captur met zijn ervaring de betere keuze of gaat de Volkswagen er met de winst vandoor?

Kennelijk blijken de traditionele stationwagons populairder dan de Shooting Brakes, want de Kia Ceed Sportswagon staat als broertje van de Kia ProCeed vier plaatsen hoger in deze ranglijst. Hij neemt het in deze dubbeltest op tegen de Skoda Octavia Combi. De Koreaan is iets goedkoper én biedt zeven jaar garantie, maar of dat genoeg is om van de Tsjech te winnen?

Dat deze twee elektrische rakkers in deze top 10 een relatief hoge plaats innemen, is niet zo gek. De e-Niro en de ID3 zijn beide verkooptoppers in Nederland, waarbij de Volkswagen met afstand op de eerste plek staat. Wellicht dat deze dubbeltest je nog kan helpen om op de valreep een keuze tussen de twee EV's te maken. Per 1 januari wordt de bijtelling namelijk weer minder gunstig.

De Polestar 2 kreeg een warm welkom op de website, want de rij-impressie staat behoorlijk hoog in deze top 10. In augustus begon Polestar pas met de uitlevering van de 2 in Nederland, maar in juli konden we hem al meenemen voor een rondje op 's lands wegen.

De enige 'Klokje Rond' die in deze lijst staat, is meteen een serieuze. De Volkswagen Golf 1.9 TDI die keurmeester Joep onder de loep neemt, legde in zijn achttienjarige bestaan namelijk meer dan een miljoen kilometer af! Is deze Golf nog een beetje levensvatbaar? Joep heeft een behoorlijke lijst met punten ...

De Volkswagen ID3 heeft het inmiddels dus al opgenomen tegen één van zijn aartsrivalen, de Kia e-Niro. Volledig onbekend was de elektrische Volkswagen niet, want in juli konden we al voor het eerst met hem op pad. Toen maakte hij de hooggespannen verwachtingen helaas nog niet waar.

De best bekeken video van het jaar bevat géén EV en zelfs geen cross-over of SUV! Nee, de Volkswagen Golf en de Ford Focus gaan er met de eer vandoor! De twee C-segment-hatchbacks bleken uiteindelijk zeer aan elkaar gewaagd te zijn.