Top 10 van 2020: De Vluchtstrook

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

In De Vluchtstrook komt wekelijks een willekeurig onderwerp uit de autowereld langs. Van ongebruikelijke samenwerkingen tot bizarre creaties of historische verhalen, weinig zaken blijven onbesproken in deze rubriek. Dit zijn de 10 best gelezen artikelen van De Vluchtstrook in 2020!

Dit jaar riepen we 'De Vluchtstrook' in het leven. Een rubriek waarin, zoals je vast hebt gemerkt, de meest uiteenlopende zaken uit de autowereld aan bod komen. Waarom zet iemand in Argentinië een fles op z'n geparkeerde auto? Hoe kwam er ooit een V8 van Peugeot in een Renault terecht? Waar komt toch die 'lekkere' geur van een nieuwe auto vandaan? Het ene verhaal werd beter gelezen dan het andere. We zetten op een rij welke tien verhalen op de meeste belangstelling konden rekenen.

De Audi Avus was om meerdere redenen een opzienbarende concept-car. Los van zijn onconventionele en opvallende design diende hij als showmodel voor het aluminium spaceframe en de W12. Later, bij de A8, haalden deze twee zaken voor het eerst het productiestadium. Met de W12 van de Avus was wel iets bijzonders aan de hand, want hij was namelijk van hout! De motor zelf was namelijk nog niet klaar toen de Avus ten tonele verscheen op de Tokyo Motor Show van 1991.

Ford wilde met Edsel, een nieuw submerk naast Mercury en Lincoln, marktaandeel wegsnoepen bij Chrysler. Er kwam een uitgebreid doelgroeponderzoek en Ford investeerde fors in een spetterende marketingcampagne. Helaas: het publiek liep nooit op grote schaal warm voor Edsel en in 1959 draaide Ford het merk na amper twee jaar alweer de nek om. Een kostbare mislukking was het zeker, want vandaag de dag zou het verlies dat Ford destijds heeft geleden $2,4 miljard bedragen!

Enkele jaren geleden begon de sportieve tak van Peugeot aan een wederopstanding. Met de GTI-modellen van de 208 en 308 en de RCZ-R hadden de Fransen eindelijk weer wat vuurwerk in de showroom staan. Toch stond er ook in het vorige decennium nog een krachtige Peugeot in de etalage, maar daarvoor moest je wel goed zoeken: de 407 Coupé 3.0 HDiF had namelijk een 241 pk sterke 3,0-liter V6 dieselmotor onder de kap. Helaas leverde Peugeot deze motorisering nooit officieel in Nederland.

Soms zit het 'm in de details. Niet dat de Volvo XC70 niet te onderscheiden is van een reguliere V70, integendeel. Maar toch stak Volvo er meer moeite in dan je aanvankelijk zou denken. Zo hadden de buitenspiegels een afwijkend ontwerp, waren de dakrails nipt hoger en had de XC70 andere achterste zijruiten. Met name dat laatste is opvallend en iets dat je gemakkelijk over het hoofd ziet. Desondanks nam Volvo de moeite om de ruiten specifiek voor de XC70 te maken.

Als je ooit een nieuwe auto hebt gekocht of in een showroom hebt rondgelopen, kun je je de typische geur van nieuwe auto's vast wel voor de geest halen. Meestal ruiken nieuwe auto's behoorlijk chemisch en dat heeft een duidelijke reden: de goedjes die worden gebruikt bij de fabricage van het interieur zijn namelijk de grootste veroorzakers. Tegenwoordig proberen autofabrikanten die geur te verminderen door andere middelen te gebruiken, ook om de mogelijke schadelijke effecten op de gezondheid terug te dringen.

Het 'vliegend tapijt' is een metafoor die vaak gebruikt wordt bij het omschrijven van het hydropneumatische veersysteem van Citroën. Naast de hoge mate van comfort had dit systeem nog een ander voordeel: de DS kon ook op drie wielen blijven rijden! Het veersysteem zorgt er namelijk voor dat de auto recht blijft. Bij de aanslag op de Franse president Charles de Gaulle in 1962 bleek het systeem zelfs levensreddend te zijn.

Bij het woord 'tuning' denk je wellicht meteen aan opzichtige, heftig bespoilerde creaties met veel vermogen. De Japanse tuner Damd is hier nauwelijks bekend, maar haalt voor enkele van zijn creaties duidelijk inspiratie van Europese auto's. Zo bouwt het bedrijf een Suzuki Alto Lapin desgewenst om naar een Renault 4-lookalike. Daarnaast leveren de Japanners een Aston Martin-achtige neus voor sportcoupés als de Subaru BRZ en de Nissan 350Z. In het artikel staan enkele creaties op een rijtje.

Tegenwoordig zijn ruitenwissers er eigenlijk alleen nog maar voor de voor- en achterruit. Eind jaren 80 was dat in Japan wel anders, want Nissan had een ruitenwisser voor de zijspiegels en Toyota ging zelfs zover dat het de voorste zijruiten voorzag van een eigen wisser! Uiteindelijk bleken deze ruitenwissers meer een gimmick dan dat ze werkelijk van nut waren, maar destijds kon je er als geslaagde Japanse zakenman ongetwijfeld de show mee stelen.

Merken werken tegenwoordig vaak genoeg samen bij de ontwikkeling van nieuwe auto's, maar van sommige merken kun je je moeilijk voorstellen dat ze ooit door één deur kunnen. Renault en Peugeot zijn daar een goed voorbeeld van. Toch sloegen de merken in de tweede helft van de jaren 60 de handen ineen voor de Project H: een auto voor het topsegment. Uiteindelijk gingen beide merken alsnog hun eigen weg daarin met de Renault 30 en de Peugeot 604.

Het verhaal over de begraven Plymouth Belvedere is de best gelezen 'Vluchtstrook' van het jaar. In 1957 klonk het idee leuk: een Plymouth Belvedere als tijdcapsule onder de grond stoppen om er vijftig jaar na dato op terug te kunnen blikken. In 2007 groef men de auto weer op, alleen maar om te ontdekken dat hij in feite tot één onbruikbare roestbonk was verworden. De auto is daarna wel iets opgeknapt en staat nu in een museum in Roscoe, Illinois.