Top 10 van 2020: Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

In 2020 was de rubriek 'Back to Basics' wederom populaire rubriek. Iedere zaterdag stond er weer een basisversie van een specifiek model klaar om ontleed te worden. Dit zijn de tien best gelezen instappers van het afgelopen jaar!

Het onderstaande lijstje is allerminst eenzijdig. Van de Toyota Yaris tot de Mercedes-Benz S-klasse, voor ieder was er wel wat wils. Een andere opvallende auto in het lijstje is de Volkswagen Passat. Je ziet hem steeds minder rijden op 's lands wegen, maar toch waren jullie nog wel geïnteresseerd in wat de basisuitvoering van de D-segmenter allemaal te bieden heeft. Uiteindelijk ging de Mercedes-Benz GLA er met de 'winst' vandoor qua populariteit.

MG is terug van weggeweest in Europa. De ZS EV markeerde de terugkeer van het voormalige Britse merk naar ons land. Eén ding viel meteen in positieve zin op: de prijs. Met een vanafprijs van € 30.895 is hij gezien zijn formaat een zeer scherpe aanbieding op de EV-markt. Voor dat geld zit je er ook nog eens allerminst karig bij.

Ook de compacte crossover van Peugeot ontsnapte niet aan de vernieuwingsdrift binnen het merk. Inmiddels is de 2008 er ook als e-2008, maar aan het begin van het jaar konden we alleen nog aan de slag met de 1.2 PureTech 100 in de basisuitvoering. Eén ding viel in ieder geval meteen in positieve zin op: zelfs de instapper beschikt over de led-slagtanden in de voorbumper.

Niet alleen in het kerstverhaal speelt een ster een grote rol, in onze toplijstjes van dit jaar keert de Polestar 2 ook regelmatig terug. Menigeen keek behoorlijk uit naar deze EV, uiteraard is het dan ook interessant om te weten wat je allemaal krijgt voor de basisprijs van € 59.800. Het antwoord: best veel! De omvang van de optielijst is zeer beperkt.

De nieuwe Toyota Yaris ziet er een stuk dynamischer uit dan zijn voorgangers. Inmiddels draait hij ook alweer ruim een maand mee in onze duurtestvloot. Wat blijft er van dat vlotte uiterlijk over wanneer de Yaris tot op de basisversie wordt uitgekleed? In ieder geval een hoop stilte in het interieur...

Voor een auto met een vanafprijs van ruim € 130.000 is 'basisversie' natuurlijk een relatief begrip. Het vlaggenschip van Mercedes-Benz zit standaard al behoorlijk goed in zijn spullen, maar voor de échte noviteiten zal je de knip behoorlijk moeten trekken. Ga aan de slag met de optielijsten en je komt voor een afgeladen S 350d zomaar uit op een bedrag van meer dan € 190.000!

De tweede auto van Das Haus in dit lijstje zit meer aan de onderkant van het aanbod. Waar de S-klasse er voor zijn vanafprijs nog redelijk aangekleed uitziet, is de CLA een stuk kariger. Voor een krappe € 38.000 moet je bovendien je linkervoet aan het werk zetten, want de instap-CLA heeft een handgeschakelde zesbak. Gelukkig is er ook nog een aantal essentiële zaken te benoemen dat je er altijd bij krijgt op de modieuze vierdeurs.

Ooit was de Volkswagen Passat immens populair, maar dankzij de opkomst van de SUV's heeft de D-segmenter wat betreft verkoopaantallen behoorlijk te lijden. Desondanks kon de basisuitvoering van de gefacelifte Passat op veel belangstelling rekenen. Over de uitrusting van de instapper viel bovendien niet veel te klagen.

De grote tegenhanger van de nummer 9 in dit lijstje (de Peugeot 2008) is natuurlijk de Renault Captur. Beide artikelen kwamen in dezelfde maand op de site, maar kennelijk kon de Renault op meer belangstelling rekenen dan zijn tegenstrever uit eigen land. De Captur is fors goedkoper dan de 2008, maar daarvoor moet je wel op een aantal essentiële punten inleveren.

Ondanks de opmars van crossovers en EV's blijft de Volkswagen Golf onverminderd populair. Dat blijkt wel uit het feit dat hij een graag geziene gast is in de toplijstjes van het afgelopen jaar. Instappen kan vanaf € 25.995 in de 1.0 TSI met 90 pk. Uiteraard kun je hem flink duurder maken door allerhande opties aan te vinken, maar ook als je de optielijst met rust laat, kun je aardig uit de voeten met de Golf.

De best gelezen Back to Basics van dit jaar is die van de Mercedes-Benz GLA. Bij het zien van de nieuwe vanafprijs was het voor menigeen wellicht even schrikken, want de GLA is maar liefst € 10.000 duurder dan zijn voorganger. Gelukkig krijg je daar in de vorm van de GLA 200 ook een betere instapversie voor terug, maar of dat ook voor de rest van de uitrusting geldt?