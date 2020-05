Back to basics: Toyota Yaris (2020)

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De gloednieuwe Toyota Yaris staat binnenkort in alle showrooms en wordt aangeprezen als extra dikke First Edition. Daar moeten we vandaag echter niets van hebben, want wat heeft de compacte Aziaat allemaal in zijn mars als er geen opties worden aangevinkt?

Toyota Yaris 1.0 VVT-i Comfort

€ 17.895

Zoals iedereen zo langzamerhand van Toyota gewend is, krijgt ook de gloednieuwe Yaris een hybride aandrijflijn toebedeeld. De 116 pk sterke 1.5 Hybrid om precies te zijn, een aandrijflijn waarbij kan worden bespaard aan de pomp, maar waar eerst iets dieper voor in de buidel moet worden getast. Met een prijs vanaf € 21.195 is hij namelijk duurder dan de reguliere benzineversies. Toyota biedt twee benzinemotoren aan: de handgeschakelde 1.0 met 72 pk en de 1.5 VVT-I met 121 pk. Het behoeft geen uitleg dat de instap-Yaris de 72 pk sterke versie krijgt toebedeeld.

Voor die 1.0 heeft Toyota twee uitrustingsniveaus: de Comfort en de Active. Opmerkelijk genoeg wijkt het uiterlijk bij deze versies niet van elkaar af. Dat houdt in dat het frivole uiterlijk in beide gevallen wat kaal wordt afgewerkt. Neem de neuspartij van de nieuwe Yaris, waarbij de hele grille in zwarte kunststof wordt afgewerkt. Ook de leuk gevormde plekken voor de mistlampen worden in het zwart en zonder vulling afgewerkt. Aan de achterkant hoeft de bumper ook niet op te veel poespas te rekenen, want daar wordt het geheel wederom afgewerkt met de wat goedkopere kuststof. Voor extra sportieve wielen moet je nog even doorsparen, want de Yaris Comfort moet het met 15-inch wielen doen. De buitenspiegels en handgrepen worden gelukkig wel in kleur meegespoten en maken de koets zo toch een beetje af. Voor de ledverlichting verwijst Toyota ons door naar de achterkant, waar alles standaard van ledjes wordt voorzien. Aan de voorkant stralen halogeenkoplampen de wereld in. De witte Pure White-signaallak wordt zonder extra kosten opgespoten. Een metallic- of parelmoerlak kost tussen de € 695 en € 1.195 extra.

Radio?

Wie in eerste instantie bij de Yaris instapt, zal zich een hoedje schrikken. Net als bij de voorkant van de auto wordt binnenin met weinig kleur gewerkt en is het een vrij sober geheel. Daarbij ontbreekt het centrale multimediasysteem en staart een leeg vak ons aan. Geen radio dus! Overigens is er wel een radiovoorbereiding en monteert Toyota alvast twee boxjes, maar zonder wat extra moeite is het een stille bedoening in de Yaris. Wie echter verder kijkt, ziet dat het voor de rest eigenlijk heel erg meevalt. Zo is een airconditioning gewoon aanwezig, kunnen de ramen in de voordeuren elektrisch worden bediend en krijgt het stuur verschillende knoppen om de adaptieve cruisecontrol te regelen! Het stuur is verder in hoogte en diepte te verstellen en Toyota’s Safety Sense 2 grijpt in bij gevaarlijke situaties.

De Active, die vanaf € 19.495 met dezelfde motor leverbaar is, heeft als grote pluspunten het multimediasysteem met 7-inch aanraakscherm met daarbij Apple CarPlay en Android Auto. Ook een leren stuurwiel en versnellingspook en een achteruitrijcamera zijn dan gemeengoed. Is dat de extra investering waard?