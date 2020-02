Back to basics: Mercedes-Benz GLA (2020)

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Met de kakelverse prijslijst van de nieuwe Mercedes-Benz GLA onder de arm duiken we deze week in de configurator van de nieuwe compacte SUV. Voor net geen halve ton krijgen we de sleutels van een GLA 200 in de handen gedrukt.

Mercedes-Benz GLA 200

€48.508

Iedereen die met de oude GLA in het achterhoofd en vol enthousiasme dit artikel aanklikt, moet waarschijnlijk even een stoel pakken. De gloednieuwe GLA is namelijk een kleine €10.000 duurder dan de voorgaande generatie. Dat is natuurlijk even slikken. Mercedes claimt echter dat de hagelnieuwe GLA meer een SUV is dan voorheen. Om de schok wat te bagatelliseren moeten we zeggen dat de voorgaande GLA instapte met een 180-versie en Mercedes het nu niet voor minder dan de 200-variant doet. Door deze keuze beschikt de benzine-instapper over 163 pk onder de motorkap. Benz koppelt een zeventraps automaat aan deze motor. Ter vergelijking: de krachtigere GLA 250 beschikt over 224 pk en krijgt een achttraps automaat. De meerprijs voor deze motor is zo’n €3.000. Dieselen kan met één motor: de 200d met 150 pk. Deze is echter een stuk duurder geprijsd dan de benzineversies met een basisprijs van €52.854.

Halogeen

De buitenkant van een standaard GLA is door verschillende dingen te herkennen. 17-inch wielen maken standaard het contact met de wereld. De koplampen worden in tegenstelling tot luxere versies maar voor een deel van led-techniek voorzien. Naast led-dagrijverlichting krijgt de instapper halogeen koplampen. De opvolgende Style-versie kan wel op high-performance led-koplampen rekenen. Qua verchroomde afwerking krijgt een standaard GLA een zilverkleurige dakreling en is de grille deels versierd, de raamlijsten blijven zwart. Op het gebied van parkeerhulp krijgt de GLA wél een achteruitrijcamera, maar wacht niet op de piepjes van de sensoren want die missen rondom. In tegenstelling tot de standaard gele back to basics A-klasse, is de GLA zonder meerprijs enkel in het zwart leverbaar.

MBUX

Binnenin de GLA werkt Mercedes met een lederlook-interieur, waarbij de sierdelen een carbon-print krijgen. Het sportstuur wordt met echt leer afgewerkt. Hoewel het grote paneel anders doet vermoeden, krijgt ook deze instapversie twee losstaande compacte schermen voor alle informatie en de multimedia en wordt het brede scherm voor luxere versies voorbehouden. De displays zijn nu elk 7 inch groot en bieden toegang tot het MBUX-systeem. Dat het bij de uitrustingsniveaus van de GLA verder vooral om uitstraling, materiaalsoorten en kleuren gaat, blijkt uit de standaard voorzieningen. Neem de cruisecontrol, automatische airconditioning en de rits aan hulpsystemen: elke GLA krijgt dezelfde voorziening mee. In vergelijking met de rest missen we alleen een elektrisch te bedienen achterklep. Oh, en de voertuigsleutel (die keyless werkt!) krijgt geen verchroomde sierrand…