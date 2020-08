Back to Basics: Polestar 2

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

We moesten allemaal even geduld hebben, maar Polestar is vorige maand begonnen met de Europese levering van zijn eerste volledig elektrische auto: de Polestar 2. Na de Tesla Model 3 zijn er maar weinig andere auto’s gekomen waarbij iedereen zó enthousiast werd. Tijd om de elektrische Zweed met Chinees bloed hier ook eens uit te kleden.

Polestar 2

€ 59.800

Ruim anderhalf jaar geleden maakte Volvo’s zustermerk zijn elektrische belofte waar door de gestekkerde Polestar 2 aan het wereldpubliek te presenteren. Door velen wordt hij sindsdien gezien als dé geduchte tegenstander van de Tesla Model 3 die tot voor kort het rijk eigenlijk voor zich alleen had. Waar bij die auto al niet super veel keuzemogelijkheden zijn, is de Polestar (vooralsnog) nóg beter geschikt voor mensen met keuzestress. In de prijslijst staat namelijk maar één aandrijflijn met verder één uitrustingspakket. Polestar hangt er verder ook geen extra naampje aan, dit is gewoon de Polestar 2 zoals iedereen hem krijgen kan. Gelukkig valt er hier en daar nog wel wat te kiezen, dus dat gaan we op deze zonovergoten zaterdagochtend eens doen.

470 km

Beginnend met de aandrijflijn kunnen we daar dus zoals gezegd niets kiezen. De Polestar wordt vooralsnog standaard aangedreven door twee elektromotoren, die samen goed zijn voor 300 kW (409 pk) vermogen. In Gotenburg wordt daar een 78 kWh batterij aan gekoppeld. De 4,6 meter lange EV komt hierdoor op één acculading 470 km ver. Onderweg kan de Polestar 2 overweg met een snellader. Met de stekker in de CCS-aansluiting kan hij maximaal 150 kW laden. Binnen een halfuur zit de batterij dan weer tot 80 procent vol (zo’n 300 km actieradius). Aan een reguliere laadpaal duurt het ongeveer 7:45 uur voordat de batterij weer helemaal volgeladen is. In de wandelgangen wordt over een mildere versie gesproken, maar tot op heden is daar nog geen officieel bericht over vrijgegeven.

Standaard

Met zijn vraagprijs van bijna € 60.000 is de minimale investering voor een Polestar 2 een stuk hoger dan bij Tesla. Daar kan iemand zich met € 10.000 minder in de knip al rijk rekenen met een Model 3. Bij die Model 3 Standard Range Plus ligt de beloofde actieradius echter lager (409 km). Een blik in de lijst met standaard voorzieningen leert verder dat de Zweedse Chinees een stukje beter in zijn spullen zit. Neem ‘Pixel’ led-koplampen, een Harman Kardon-premium-geluidssysteem, een ‘handsfree’ elektrisch bediende achterklep en verwarmbare voor- én achterstoelen. Andere zaken komen grappig genoeg wel weer overeen met de Tesla. Neem het standaard panoramische dak, het gigantische centrale scherm en de lijst aan rijhulpsystemen, waaronder Pilot Assist. Het multimediasysteem draait bij de Polestar 2 als eerste auto in zijn geheel op programma's van Google. Ook adaptieve cruisecontrol, 360-graden-parkeercamera’s en elektrisch bedienbare voorstoelen zijn immer aanwezig.

Extra's

Zoals eerder aangegeven valt er gelukkig nog wel iets te kiezen tijdens het configureerfeestje. Neem de lakkleur: Polestar komt standaard met de Void-zwarte kleur. Wie liever voor een zachtere kleur kiest, dient € 1.000 extra mee te nemen. Na die investering is er keuze uit vijf andere witte of grijze laktinten. Verder kunnen de wielkasten met andere wielen worden gevuld. Standaard komt Polestar met 19-inch vijf-V-spaaks wielen aanzetten. Wie nog eens € 1.000 extra in zijn Polestar 2 investeert, kan kiezen uit 20-inch vierspaaks wielen. Voor het interieur staan twee ‘gratis smaken’ klaar. De stoelen zijn hierbij niet met leer bekleed, maar met een - jawel - 'veganistische' bekleding waarbij geen dierlijke producten zijn gebruikt. Het diervrije kunstleer, dat de naam Weave Tech draagt, kan in het zwart of met een blauwere gloed worden besteld. Wie zich meer wil onderscheiden, kan voor € 4.500 de stoelen laten bekleden met crème-kleurige nappaleren bekleding. Alle andere details worden in dat geval met hout afgewerkt: chic!

Wie helemaal los wil gaan, neemt € 6.000 mee voor het aanvullende Performance-pakket. Deze krijgt unieke Y-spaaks wielen, Brembo-remmerij en exclusievere afwerking met glanzend zwarte details én gouden veiligheidsgordels. Als laatste kun je kiezen voor een € 1.100 kostende trekhaak (€ 50 goedkoper dan Tesla). Hieraan mag vervolgens (geremd) 1.500 kg worden meegetrokken.

Januari 2021

De Polestar 2 kan per direct worden besteld. De registratiekosten, die later worden terugbetaald, bedragen € 1.000. Wie nu op de grote bestelknop drukt, krijgt volgend jaar januari zijn Polestar 2 afgeleverd.