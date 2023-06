BMW 5-serie (2023) - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Bij de lancering van de nieuwe BMW 5-serie waren bijna alle spotlights op de elektrische BMW i5 gericht. Die is er voor vanaf €77.572. De voordeligste 'reguliere' 5-serie kost, ondanks de bpm-som, ruim €12.000 minder. Vandaag kijken we wat je anno 2023 voor net even meer dan €65.000 krijgt als je kiest voor een gloednieuw model uit München.

BMW 5-serie 520i, €65.081

Pas in oktober staan de nieuwe BMW 5-serie en zijn elektrische broertje i5 bij de dealers, maar de configurator voor beide modellen staat al online. Daarin vinden we een nog enigszins beperkt motorenaanbod dat desalniettemin diesel-, benzine- en volledig elektrische aandrijflijnen bevat. Later breidt BMW het aanbod verder uit. Er komen in elk geval twee plug-in hybride-aandrijflijnen bij in de lente van 2024. Een bescheidener elektrische aandrijflijn en een ruimer benzine-aanbod liggen in de lijn der verwachting.

Wat je ook kiest; geëlektrificeerd is de nieuwe BMW 5-serie hoe dan ook. De diesel- en benzinemotoren hebben een mild-hybride systeem aan boord dat in het geval van de BMW 520i - de vandaag belichte instapper - zorgt voor een vermogenstotaal van 208 pk. Daarmee is de 5-serie in staat in 7,5 seconden vanuit stilstand naar de 100 km/h te sprinten en kent de auto een top van 230 km/h. Het maximumkoppel bedraagt 330 Nm en de 2-liter viercilinder-turbo is altijd gekoppeld aan een 8-traps automaat die je kunt bedienen met flippers achter het stuur.

Zwart-wit

Aan zichtbare uitlaten kun je de conventioneel aangedreven 5-serie niet meer herkennen, want die heeft de BMW niet meer. Wel zijn de standaard wielen anders dan die van de i5. De 'goedkoopste' 5-serie rolt op 18-inch exemplaren met Y-vormige spaken - alle andere opties kosten extra. Ook is er maar één gratis lak: een witte unilak. Andere lakkleuren hebben een meerprijs van bijna €1.300.

In het standaard-interieur is het niet wit, maar zwart. Erg zwart. De stoelbekleding-zonder-meerprijs is vervaardigd van kunstleer dat op het zitvlak en de rugleuning geperforeerd is. De interieurlijsten - nog zoiets waarbij 'premiummerken' goed zijn in keuze bieden - zijn bij een 5-serie-zonder-meerprijs eveneens in een erg donkere tint gespoten, waardoor het interieur nagenoeg geheel zwart is. Er zijn legio andere opties, maar ook daarvoor geldt: flink extra lappen. Wat dan wel weer voor enig contrast zorgt en geen extra centen vergt: BMW's 'interaction bar', een ledstrip over het dashboard die van kleur verandert tijdens het bedienen of gebruiken van sommige functies. Echte 'sfeerverlichting' is dat niet; die is als losse extra te bestellen.

Zeker niet karig

Toch oogt het bepaald niet armoedig in het binnenste van de voordeligste BMW 5-serie. De tijden waarin je een instapper herkende aan een pook voor de handgeschakelde versnellingsbak en het ontbreken van airco of infotainmentscherm, liggen al lang en breed achter ons. De voor hedendaagse BMW's kenmerkende schermpartij is bij de instapper in vol formaat aanwezig en biedt toegang tot een navigatiefunctie, Apple CarPlay en Android Auto, terwijl je telefoon draadloos oplaadt. Het standaard-audiosysteem telt zes speakers.

Een climatecontrol met twee zones zit er altijd op, evenals een armsteun met bekerhouders en usb-c-poorten voor de achterpassagiers. Voorin is zelfs stoelverwarming standaard. De bestuurder houdt het overzicht door elektrisch verwarm- en inklapbare buitenspiegels, waarvan de linker automatisch dimt. De verlichting is rondom led, waarbij de koplampen - ja, zelfs bij de instapper - van het adaptieve soort zijn.

Een zwik aan veiligheidssystemen is standaard, waaronder een lane departure warning-systeem en een noodremfunctie die niet alleen binnenstedelijke aanrijdingen dient te voorkomen, maar tevens een oogje in het zeil houdt bij het links of rechts afslaan. De 5-serie heeft daarnaast een parkeerassistent en parkeersensoren vóór en achter. Een adaptieve cruisecontrol zit er dan weer niet op, maar een reguliere wel.

Wachten op de plug-in?

Al met al is het zeker niet behelpen in de nieuwe 5-serie. Ook niet in de instapper. Waar BMW - niet als enige, overigens - eerder nog wel eens eens een handje had van het weglaten van zaken die je op een moderne luxeauto gewoon verwacht, neem elektrisch inklapbare zijspiegels of ledverlichting, lijkt die tijd achter ons te liggen. Een instap-5-serie is compleet uitgerust, al kan het gemakkelijk nog flink completer.

Vooral vanbuiten laat een 520i van 65 mille wel wat te wensen over. Grotere wielen en een kleurtje maken al een significant verschil, maar vergen een zekere investering. Hetzelfde geldt voor zoiets als keyless entry en bijvoorbeeld adaptieve cruisecontrol: geneugten die je misschien wel blieft, maar die je pas in je auto terugvindt als je hele pakketten aanvinkt op de optielijst.

Met een BMW 5-serie van €65.000 valt prima te leven, maar aan een aanschafprijs van ruim boven de €70.000 zit je maar zo. Verder is het wellicht interessant om nog even te wachten op de 300 pk sterke plug-in hybride 530e, met een elektrisch rijbereik van 102 km. Die auto zal naar verwachting een vergelijkbaar prijskaartje dragen (want minder CO2-uitstoot), maar biedt - in ieder geval met zijn aandrijflijn - wel meer. Of overtuigt deze 520i je al?