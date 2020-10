Back to Basics: Mercedes-Benz S-klasse

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Hoewel veel Europese merken tegenwoordig meteen met een plug-in hybride komen om de CO2-uitstoot en daarmee de aanschafprijs te drukken, doet Mercedes-Benz het bij de S-klasse rustig aan. Voorlopig is de S350d met zijn zescilinder diesel de goedkoopste manier om in de Sonderklasse te stappen. Qua uitrusting is het vlaggenschip voor zijn vanafprijs al meteen behoorlijk ruim voorzien, maar naar goed Duits gebruik krioelt het van de extra's op de optielijst.

Mercedes-Benz S350d

€130.682

Binnen het segment waarin de S-klasse valt is de 'basisuitvoering' natuurlijk een relatief begrip. Met een 286 pk sterke zescilinder diesel als instapmotor kom je er allerminst bekaaid af. Tegelijkertijd is deze motorisering in combinatie met de korte wielbasis voorlopig de meest zuinige manier om S-klasse te rijden. De 350d is tegen een meerprijs van €5.286 ook te bestellen met vierwielaandrijving. Wil je een diesel met meer vermogen, dan kun je voor €145.164 kiezen voor de 330 pk sterke S400d 4Matic. De S500, voorlopig de enige benzineversie op de prijslijst, moet €151.902 opleveren. Deze prijzen zijn van toepassing op de varianten met korte wielbasis. Voor de lange wielbasis geldt uiteraard ook een meerprijs, die per motorisering verschillend is. De S350d kost als lange versie €135.120, een verschil van €4.438 met de standaarduitvoering.

Exterieur

Uiteraard tref je op een toplimousine geen plastic bumpers of deurgrepen aan. Nee, de S-klasse is standaard al voorzien van metallic lak in de kleur obsidiaanzwart en 19-inch multispaaks wielen. Alleen voor de kleur 'Designo Diamantwit Bright' geldt een meerprijs van €895. De andere negen kleuren zijn zonder extra kosten te bestellen. Qua wielen heb je bij de reguliere uitvoering keuze uit vijf verschillende soorten, waarbij alleen de 20-inch wielen een meerprijs hebben. De 20-inch dubbelspaaks gesmede wielen zijn vormen met €3.328 het duurste schoeisel. Liever 21-inch wielen onder je S-klasse? Dan moet je allereerst voor €6.836 euro de AMG-line aanvinken, in dat geval kun je uit nog eens zeven extra wieldesigns kiezen. De AMG-Line brengt voor het exterieur tevens sportiever vormgegeven bumpers met zich mee. Voor de klant die zijn duistere kant aan de wereld tentoon wil spreiden, kunnen de verchroomde details in de bumper met het Nightpakket voor €2.069 zwart gemaakt worden.

Interieur

Men kan een heel boek vullen met de optielijst van de S-klasse. Toch hoef je gelukkig niet als een bezetene te vinken om het gevoel van luxe dat bij deze auto hoort ook daadwerkelijk te krijgen. Maar het kan wel. Standaard beschikt de S-klasse over zwart leren bekleding en antraciet populierenhout voor de sierlijsten. Ook actieve sfeerverlichting in meerdere kleuren is al aanwezig. Deze vrij zakelijke samenstelling kan desgewenst opgeleukt worden met afzonderlijk verkrijgbare leerkleuren en sierlijsten, maar voor €6.776 is het ook mogelijk om het Exclusief-pakket aan te vinken. Dan krijg je meteen nappaleer, designo-sierlijsten en een alcantara dakhemel in het interieur. Zit je vaak achterin, dan kunnen daar ook nog elektrisch verstelbare achterzetels aan toegevoegd worden.

Qua technologie heeft de S-klasse standaard onder meer MBUX-navigatie met smartphone-interface, een Burmester 3D-geluidssysteem, matrix-led verlichting en een rij-assistentiepakket met mogelijkheid tot autonoom rijden aan boord. Dat is dus al behoorlijk compleet. Op de optielijst staan allereerst twee grote pakketten waar je als klant kunt kiezen: het Premium- en Premium Plus-pakket. De eerste kost €6.534 en geeft je daar onder meer actieve multicontourstoelen, stoelverkoeling vóór, een head-up display met augmented reality en 'Digital Light' voor terug. Het pluspakket kost daar bovenop nog eens €3.025 euro extra en biedt voor dat bedrag nappaleer en een verwarmde achterbank. Deze pakketten zijn best een goede deal, want 'los' ben je bijvoorbeeld voor het head-up display alleen al €3.628 euro kwijt.

Helemaal los

Kortom, in de basisversie van de S-klasse zit je al behoorlijk goed en heb je al een flinke bak luxe tot je beschikking. Veel innovaties die het nieuwe vlaggenschip van Das Haus uniek maken, kosten echter grof geld. Enkele andere opvallende opties zijn een koelbox achterin (€1.392), MBUX-entertainment achterin (€3.618) en het Burmester high-end 4D-geluidssysteem van maar liefst €6.413. Hang de S350d volledig in de opties en je komt zomaar uit op een bedrag van boven de €190.000.