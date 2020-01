Back to Basics: Mercedes-Benz CLA

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Mercedes-Benz presenteerde de tweede generatie van de CLA in de lente van 2019. Het is dus de hoogste tijd om ‘m eens door de Back to Basics-molen te halen. Instappen kan vanaf bijna € 38.000 en de uitrusting die met dat bedrag gepaard gaat, belichten we hieronder.

De goedkoopste uitvoering van Mercedes’ kleinste vierdeurs coupé herbergt onder zijn motorkap een 1,3-liter grote viercilinder benzinemotor. Het blok levert 136 pk en 200 Nm koppel, waardoor je met de instap-CLA in 9,4 seconden van 0 naar 100 km/h kunt sprinten. Je moet dan wel goed uit de voeten kunnen met een versnellingspook en koppelingspedaal, want een handgeschakelde zesbak is standaard. Voor een zeventraps automaat met dubbele koppeling dien je € 2.436 meer te betalen.

Meer vermogen is uiteraard ook mogelijk. Op de eerstvolgende trede van de pk-ladder staat de 163 pk sterke CLA 200 met een vanafprijs van € 39.047. Liever de allerdikste AMG (421 pk) of juist een amechtig dieseltje (116 pk)? De Mercedes-AMG CLA 45 S 4Matic+ begint bij net iets meer dan een ton (!), maar is dan ook altijd behoorlijk rijk uitgerust. De instapmotorisering op diesel, genaamd CLA 180 d, kost vanaf € 40.214 en kent dezelfde standaarduitrusting als de CLA 180 op benzine. We lichten hem toe.

Van buiten herken je de goedkoopste CLA aan onder meer halogeen koplampen met Leddagrijverlichting, 16 inch lichtmetalen wielen en stemmig zwarte lak. Ook de achterlichten zijn halogeenexemplaren, de (nep-)uitlaatsierstukken houdt Mercedes voor zichzelf en in de grille vinden we één zilverkleurige bies. Dit alles is onderdeel van het Style-exterieurpakket en dat is de enige zonder meerprijs. Mercedes biedt liefst vijf andere exterieurpakketten, waarvan de meeste zorgen voor een andere grille, bumpers en/of wielen.

Instappen doe je door de sloten te bedienen middels de afstandsbedieningsfunctie van de sleutel. Eenmaal in de instap-CLA kun je de sleutel wegleggen, want starten gaat keyless. Plaatsnemen doe je op met een combinatie van zwart kunstleer en stof beklede stoelen. Als bestuurder tref je voor je neus een driespaaks stuurwiel met knoppen ter bediening van het MBUX-infotainmentsysteem. Het betreft echter wel een iets uitgeklede versie daarvan, want het systeem komt pas met meer functies en grotere schermen als je een meerprijs betaalt.

Automatische airconditioning is, evenals cruisecontrol, standaard. Een bandenspanningscontrolesysteem controleert altijd of dat cruisen niet onnodig inefficiënt gaat. Niet alleen aan de efficiëntie, maar ook aan de veiligheid wordt gedacht: een rijbaanassistent, actieve remassistent en stadsremsysteem zijn standaard. Veilig op je bestemming aangekomen? Dan helpt een achteruitrijcamera je bij het inparkeren. En dát zonder meerprijs. Gelukkig kun je die bij een 'premium-merk' als Mercedes nog door genoeg andere zaken laten oplopen.