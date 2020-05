Back to basics: Volkswagen Passat

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Volkswagen Passat Variant 1.5 TSI Comfort Business

€ 43.071

Iets meer dan een jaar geleden presenteerde Volkswagen de gefacelifte versie van de Passat. De neus werd hier en daar cosmetisch bijgepunt en ook de achterkant kreeg wat nieuwe lijnen en vormen toebedeeld. Opvallend is de prijslijst, want die is sindsdien flink uitgedund. Op benzinevlak is er keuze uit twee versies: de 150 pk 1.5 of de 2.0 TSI die voortaan 40 pk meer vermogen levert. Verder is er nog een plug-in hybride en dieselrijders kunnen terecht voor drie soorten TDI’s. Deze zijn met prijzen vanaf respectievelijk € 51.555 en € 47.790 echter een stuk duurder dan de 1.5 TSI van € 43.070. Naast de Variant is er overigens ook nog steeds een Limousine die er qua motorisering en uitrusting precies hetzelfde uitziet. Die is echter zo’n € 2.000 goedkoper dan de station, maar wordt in Nederland veel minder vaak gekozen. Daarom nemen wij nu de Variant onder handen. De Passat krijgt te allen tijde een 6- of 7-traps DSG-automaat. Voor zijn prestaties hoeft de instap-Passat zich in ieder geval niet te schamen, want met een topsnelheid van 220 km/h en een sprinttijd vanuit stilstand naar 100 km/h in 8,7 seconden heeft de 1.5 TSI genoeg in huis.

Behalve motoren zijn er ook veel uitrustingsniveaus verdwenen met de facelift. Volkswagen beperkt de keuze tot drie uitvoeringen: de Comfort Business, Elegance Business R en GTE Business. De 1.5 TSI is enkel in combinatie met het Comfort Business-pakket leverbaar. Er is een geoefend oog nodig om de buitenkant van de instap-Passat te onderscheiden van de rest. De koets is her en der net wat minder frivool afgewerkt met minder hoogglans zwarte onderdelen en krijgt verder 16-inch in plaats van 17-inch lichtmetalen wielen én achterruiten die niet geblindeerd zijn. Het R-Line-pakket, dat standaard op de iets luxere Elegance-uitvoering zit, ontbreekt ook en juist dat maakt de Passat iets stoerder. Qua verlichting krijgt de Comfort wat simpelere ledkoplampen. In dit geval dus geen led-matrix, maar ‘gewone’ led-koplampen. De achterlichten krijgen wel dezelfde led-technieken als de rest, maar moeten het zonder de dynamische knipperlichten doen. De meerprijs voor een andere lakkleur dan de saaie donkergrijze versie loopt uiteen van € 148 (unilak wit of rood) tot € 932 (metallic) en € 1.174 (parelmoer). Daarnaast schroeft Volkswagen voor € 871 de 17-inch lichtmetalen wielen onder de Comfort.

Qua uitrusting zit de basis-Passat verder netjes in de spullen, maar zit het hem wederom in de details. Zo biedt het multimediasysteem standaard toegang tot een ingebouwde navigatie, radio met DAB+ en verschillende aansluitmogelijkheden voor de smartphone. De navigatie heeft echter geen kaarten voor buiten onze landsgrenzen en de ‘App Connect’-mogelijkheid kan in dit geval niet draadloos worden verbonden. Daar bieden luxere versies meer mogelijkheden. Verder krijgt de Passat wel standaard een elektrisch te bedienen achterklep, maar werkt deze weer niet handsfree. Wederom: dit kan bij luxere versies wél. Ook de voorste stoelen zijn volgens de folder iets minder comfortabel (‘ergo’-comfort i.p.v. ‘top’-comfort). Daarbij zijn deze in het geheel met stof bekleed en niet verwarmbaar. Qua parkeerhulp heb je in ieder geval parkeersensoren rondom, maar een achteruitrijcamera kost extra geld. Verdere systemen als adaptieve cruisecontrol, climate control en een verwarmbaar voorruit behoren wel tot de standaard voorzieningen. Over het panoramadak uit de meest luxe Passat kunnen we in dit geval enkel dromen.

Over het algemeen valt er dus niet veel te klagen over de goedkoopste Passat. Het kan echter lonen om nog even door te sparen voor dat extra beetje luxe. De Elegance Business R-uitvoering met dezelfde 1.5 TSI kost een kleine € 2.300 meer.