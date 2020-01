Back to Basics: Peugeot 2008

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

In een moordend tempo heeft Peugeot het grootste gedeelte van zijn gamma in het nieuw gehesen. Na de 508 en 208 verschijnt de 2008 als meest recente nieuweling in de showroom van het Franse merk. Wij kleden hem dit weekend uit. Leuk: de slagtanden blijven!

Peugeot 2008 1.2 PureTech 100

€25.760

Wie in de markt is voor een compacte cross-over kan z’n lol op, want het segment is de afgelopen tijd volgestopt met tal van nieuwe modellen. Neem de nieuwe Captur, Juke of Puma en vergeet dan niet het nog verse trio uit de Volkswagenstal. Peugeot wil het al deze auto’s moeilijk maken met deze hagelnieuwe 2008. Wie in Nederland gaat voor een 2008, heeft vooralsnog de keuze uit verschillende benzine- en dieselmotoren, later dit jaar volgt de volledig elektrische e-2008. Voor nu gaan wij aan de slag met de 100 pk sterke 1.2 PureTech. Een motor waaraan een handgeschakelde zesbak wordt gekoppeld en waarmee je binnen 12,0 seconden vanuit stilstand naar de 100 sprint. Doortrappen kan tot 183 km/h. Pakken we Peugeots grootste concurrent erbij, dan lijkt het een prima aanbieding. De instap-Captur heeft bijvoorbeeld 101 pk tot zijn beschikking.

Met een basisprijs van bijna €26.000 is de 2008 echter wel een flinke smak duurder dan de kaalste versie van die nieuwe Captur. Voor €22.090 krijg je namelijk bij de Renault-dealer de sleutels van een hagelnieuwe Captur in de hand gedrukt. Door deze rubriek weten we nu enkele weken waar dit prijsverslag vermoedelijk vandaan komt. Renault parkeert namelijk een ongekend kale Captur in de showroom als instapper. De berijder van deze Captur Life kan namelijk fluiten naar enige vorm van multimedia of een airconditioning. Peugeot maakt zijn flinkere instapprijs op het eerste oog gelijk goed, want dergelijke voorzieningen vinden wel hun weg naar de 2008 Active. Het gaat wel om een simpele handbediende airconditioning, maar hij is wel aanwezig! Ook het centrale aanraakscherm voor de multimedia met radio, bluetooth en twee USB-aansluitingen wordt boven de middentunnel gemonteerd. Verder krijgt iedere 2008-bestuurder cruisecontrol, vier elektrisch bedienbare ramen, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels én parkeerhulp in de achterbumper.

Toch levert de Active op bepaalde punten wel voorzieningen in. Reken bijvoorbeeld niet op de 3D-cockpit, want Peugeot plaatst analoge klokken achter/boven het compacte stuurwiel. Ook kunnen we blijven zoeken naar de knop voor de keyless-start tot we een ons wegen, die krijgt de 2008 pas vanaf de Allure. Wat wel uniek lijkt, zijn de ‘slagtanden’ aan de voorkant waarin ledverlichting wordt verwerkt. Bij de 208 én 508 brengt Peugeot daar zonder blikken of blozen een zwarte sierstrip aan als het om de goedkoopste versie gaat. Ook de overige verlichting in de 2008 is van ledtechnologie voorzien.

Voor de buitenkant geldt de smakelijke oranje lakkleur als enige basiskleur zonder meerprijs. Prijzen lopen op tot €830 voor de meer zakelijkere (en saaiere) grijze, witte of blauwe kleuren. Bij de Active worden weinig extra onderdelen in een contrasterende zwarte kleur geleverd, wel worden de stalen 16-inch wielen versierd met wieldoppen. De buitenkant wordt verder iets minder stoer aangekleed. Zo krijgt het dak gewoon dezelfde carrosseriekleur als de rest van de auto en missen we dakrails en donker getinte ramen (zoals bij foto 10), maar vinden we dat heel erg?

