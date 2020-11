Dit lees je in AutoWeek 46

AutoWeek 46 ligt vanaf morgen in de winkels, tijd om door te nemen wat je deze week kunt verwachten in ons bomvolle magazine.

Peugeot friste onlangs één van haar meest belangrijke modellen op: de 3008. Sinds de ruime Fransman het cross-overpad ging bewandelen, schoten de verkoopaantallen omhoog. Nu is het tijd voor de tweede ronde van deze succesvolle generatie. Of de vernieuwingsronde genoeg heeft gebracht om de 3008 weer bovenaan de favorietenlijst van velen te zetten, zocht Roy Kleijwegt uit. Uiteraard gaat het bij de 3008 natuurlijk om een facelift, maar wél helemaal nieuw is de Mercedes-Benz S-klasse. Het ijkpunt in de toplimousineklasse is klaar voor een nieuw tijdperk. Tijd om eens te ontdekken of het weer hét voorbeeld kan gaan worden.

Van de S-klasse maken we even een sprongetje naar de onderste regionen van het nieuwe aanbod. Renault heeft namelijk de Twingo uitgebracht zoals-ie eigenlijk in de basis al bedoeld was: als elektrische versie. De Twingo Electric biedt voor een schappelijke prijs elektrisch vervoer, nu is het alleen nog de vraag of je daarvoor niet teveel concessies moet doen. Ook voor wie nog niet steevast volledig elektrisch op pad wil gaan, heeft Renault interessant aanbod, bijvoorbeeld de Mégane Plug-in Hybrid. Die zette Marco Gorter tegenover de Kia Ceed PHEV. Twee stationwagens met een deels elektrische aandrijflijn; is de Zuid-Koreaan of de Fransman de beste keuze?

Tegenwoordig is een Volkswagen Polo al pakweg zo groot als een Volkswagen Golf twintig jaar geleden was. Daarnaast zijn compacte auto's allang niet meer zoveel eenvoudiger qua voorzieningen en rijgedrag dan hun grotere broers. Je kunt je dus afvragen wat je eigenlijk misloopt als je voor een nieuwe Polo gaat in plaats van voor een nieuwe Golf. In onze rubriek 'Klassenstrijd' geven we antwoord op die vraag.

Ongetwijfeld hebben veel AutoWeek-lezers weer reikhalzend uitgekeken naar een nieuw seizoen van de Barrelbrigade. Nou, dan val je met AutoWeek 46 met je neus in de boter. De barrels zijn inmiddels al voorgesteld, maar nu is het tijd voor onze vaste Klokje Rond-keurmeester Joep Schuurman om uit te zoeken of het écht barrels zijn. We kunnen alvast verklappen dat er in ieder geval eentje tussenzit die die stempel dubbel en dwars verdient!

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt.