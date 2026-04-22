Eerste elektrische Ferrari wordt bepaald geen koopje

Het is bijna zover: komende maand onthult Ferrari dan echt zijn eerste elektrische model. De Ferrari Luce is nog behoorlijk in nevelen gehuld, maar het lijkt een relatief hoog model te worden met een heel bijzonder interieur, een behoorlijk hoog gewicht en ruim 1.000 pk vermogen. Afgelopen najaar werden er al diverse specificaties uit de doeken gedaan, rest alleen nog de grote vraag hoe de Ferrari Luce eruitziet en ook wat hij gaat kosten.

Die laatste vraag wordt nu al wel, zij het officieus, beantwoord. Bloomberg heeft bij ingewijden los weten te peuteren dat Ferrari er grofweg €550.000 voor gaat rekenen. Let wel; dat is ongetwijfeld een internationaal prijskaartje en zegt nog niet meteen dat de Luce dat ook hier in Nederland kost. Met lokale belastingen erop kon het nog wel eens (veel) duurder uitpakken. Bovendien zou de prijs nog ter discussie staan en moeten we rekening houden met een marge van tien procent naar boven én naar beneden.

In mei weten we het mogelijk zeker; dan is de onthulling van de Ferrari Luce. Het doek gaat eraf in Rome en wij houden je uiteraard op de hoogte als het zover is.