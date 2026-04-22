Het leveringsgamma van de Volkswagen ID Buzz is nog een keer tegen het licht gehouden en hij ondergaat enkele belangrijke vernieuwingen. We beginnen met de aandrijflijnen. Tot op heden was je op de GTX aangewezen als je de personenversie van de ID Buzz met 340 pk vermogen en vierwielaandrijving wilde, maar dat verandert. Er komt ook een Volkswagen ID Buzz Pro met deze aandrijflijn en daar hoort natuurlijk een aantrekkelijker prijskaartje bij dan bij de GTX. Wat hij gaat kosten, wordt alleen later pas bekend. Als Pro met achterwielaandrijving kost de hij nu €53.990 en als vierwielaangedreven GTX Limited €64.490 en de reguliere GTX kost zelfs €69.990. Met de 340 pk sterke aandrijflijn is de ID Buzz overigens niet alleen flink sneller, hij mag ook tot 1.800 kilo trekken. Bij de LWB-versie is dat 1.600 kilo. Wie graag meer personen meeneemt in de Volkswagen ID Buzz met reguliere wielbasis, kan straks voor een zevenzitsversie gaan. Tot op heden was je daarvoor nog op de LWB aangewezen, dus ook wat dat betreft is er voortaan een voordeliger keuze.

Volkswagen scherpt meteen ook het infotainment van de ID Buzz aan. Zo is er nu een App Store waarin je bijvoorbeeld streamingsapps of games kunt downloaden. De ID Buzz krijgt meteen ook een nieuw stuurwiel met fysieke knoppen erop. Jazeker, ook de ID Buzz gaat op dit gebied dus mee (terug) naar het oude bekende principe. Voor wie zelf het liefst zo min mogelijk doet met het stuurwiel is er ook goed nieuws: Travil Assist is uitgebreid naar Connected Travel Assist en daarmee kan de ID Buzz voortaan bijvoorbeeld zelf tot stilstand afremmen voor een rood verkeerslicht en hij gebruikt online data voor een slimmere rij-assistentie. Bovendien kun je hem ook met one-pedal-driving gaan rijden en ook dat werkt tot stilstand.

Tot slot krijgt de Volkswagen ID Buzz een vernieuwing die vooral ook in de Cargo waarschijnlijk goed tot zijn recht zal komen. Er is straks V2L van de partij en daarmee kun je elektrische apparaten van stroom voorzien. Volkswagen noemt zelf onder meer een elektrische grille voor op de camping, maar bij de Cargo is dit bijvoorbeeld ook handig voor het opladen van elektrisch gereedschap. Wat al deze nieuwe zaken met de prijzen doen, is nog niet bekend. De veranderingen worden vanaf deze zomer doorgevoerd en waarschijnlijk volgen de prijzen dus ergens in de komende maanden.