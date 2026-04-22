Grenscoalitie verbolgen over accijnsbeleid van kabinet

Een brede coalitie van winkeliersverenigingen en horecabrancheorganisaties is verbolgen dat het kabinet niets doet aan de hoge brandstofaccijnzen en de accijnzen op alcohol zelfs verder verhoogt. De coalitie 'Steun onze Grensregio's' vindt dat het kabinet een verkeerde koers heeft gekozen met het voorgestelde maatregelenpakket naar aanleiding van de Iranoorlog. "Wij hopen dat de Tweede Kamer wel oog heeft voor de leefbaarheid in de grensregio's en voor de inwoners en ondernemers daar."

Dat zegt de coalitie, bestaand uit onder meer INRetail, Koninklijke Horeca Nederland, Koninklijke SlijtersUnie, Drive, Nederlandse Brouwers en VNO-NCW. Volgens de organisaties loopt de schatkist grote bedragen mis doordat steeds meer Nederlanders uitwijken naar Duitsland en België voor brandstof, sigaretten, alcohol en andere boodschappen. "Deze landen, die in het belang van hun inwoners wel de accijnzen verlagen, profiteren juist", zegt een woordvoerster van branchevereniging SpiritsNL.

"Nederlanders zien hun benzine en winkelkarretje steeds duurder worden. Toch kiest het kabinet niet voor concrete lastenverlagingen zoals het verlagen van accijnzen, maar juist voor het verhogen van accijnzen. Consumenten en ondernemers, en zeker die in de brede grensregio wonen, wordt het alleen maar moeilijker gemaakt", constateren de organisaties.

Veel ondernemers in de grensregio "staat het water al tot aan de lippen." Ondernemers vrezen dat zij binnen afzienbare tijd niet anders kunnen dan de deuren van hun winkels, benzinepompen, brouwerijen of horeca te sluiten, staat in een gezamenlijke verklaring. De organisaties roepen de politiek op om de accijnzen niet verder te verhogen, maar om deze juist te harmoniseren met omliggende landen. "Daarnaast moeten er verdere maatregelen genomen worden die zorgen dat de winkelkar van Nederlanders goedkoper wordt."

Ondernemend Nederland (ONL) waarschuwde onlangs al voor fors stijgende boodschappenprijzen. Volgens de organisatie gaan veel bedrijven de torenhoge brandstofkosten doorberekenen aan de consument.

Autobrandstoffen zijn nergens in Europa zo duur als in Nederland. Door de hoge accijnzen wordt het steeds lucratiever voor automobilisten om in België of Duitsland aanzienlijk goedkoper te tanken. Volgens ONL zijn er inmiddels complete straten met appgroepen waarin bewoners om beurten naar Duitsland rijden om boodschappen te doen. Ook zijn er speciale busreizen voor een dagje Duitsland of Luxemburg om goedkoop in te slaan.