Sinds Smart een soort doorstart heeft gemaakt onder sterke invloed van het Chinese Geely-concern, is het niet meer het Smart dat we kennen. Althans, zeker niet als we kijken naar het formaat van de modellen die het tot op heden heeft onthuld. Vandaag gaat Smart echter terug naar het begin, met een vervolg op de iconische ForTwo. Dit zojuist in China gepresenteerde studiemodel luistert naar de naam Smart Concept #2 en is natuurlijk een - al aardig productierijp ogende - vooruitblik op de Smart #2. Die verschijnt eind dit jaar.

10 cm langer

Het is niet te missen dat dit een nazaat van de laatste ForTwo is en daarmee lijkt hij automatisch ook nog wel wat op de CityCoupé waar het vorige eeuw mee begon. Dat zit 'm vooral in de basisvorm van de auto, want vooral qua verlichting is er sindsdien natuurlijk wel het nodige verandert en grijpt de Concept #2 eigenlijk vooral terug op zijn directe voorganger. Met onder meer zijn druppelvormige koplampjes zit er misschien ook wel een beetje een Chinees zweempje aan deze straks ook in China gebouwde Smart, maar Smart benadrukt graag dat mede-eigenaar Mercedes-Benz verantwoordelijk is voor het design. In die zin dus toch ook nog duidelijk Europese wortels. De Duitser Kai Sieber staat aan het roer van Smarts ontwerpafdeling en was ook hoofdverantwoordelijk voor de laatste ForTwo.

Hoewel we het interieur van de Smart Concept #2 nog niet te zien krijgen, hebben we al wel een boel andere interessante informatie voor je. Zo is de Smart Concept #2 slechts 2,79 meter lang en daarmee is hij weliswaar grofweg 10 cm langer dan de vorige, maar nog altijd piepklein. Hij heeft een draaicirkel van slechts 6,95 meter en daarmee evenaart hij zijn voorganger.

Bijna 300 km rijbereik

Mercedes-Benz en Geely hebben samen een nieuwe Electric Compact Architecture gedoopte basis ontwikkeld voor de #2 en die brengt niet alleen V2L, maar ook bruikbare EV-cijfers met zich mee, zeker gezien het formaat van de auto. Voor de conceptversie noemt men een actieradius van 'bijna 300 km' en 10 tot 80 procent snelladen gaat in twintig minuten. Precies kW's en kWh's noemt men nog niet en dit zijn natuurlijk ook nog geen gehomologeerde cijfers, maar het zijn wel prestaties die een stuk beter klinken dan die van de elektrische ForTwo. Nu hopen dat het straks bij de productieversie ook nog ongeveer zo uitpakt in de praktijk. In oktober gaat het doek van de Smart #2 en dat gebeurt niet opnieuw in China, maar in Parijs.