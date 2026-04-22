Duitse autoverkopen: veel traditioneler beeld dan hier

De Duitse automarkt is behoorlijk anders dan de Nederlandse. Dat blijkt wel weer als we de cijfers van het eerste kwartaal tegen het licht houden.

Hoewel chauvinisme een van oorsprong Frans woord is en de Fransen er wel wat van kunnen, moet je de Duitsers ook niet uitvlakken. Althans, niet als we kijken naar wat ze voor nieuwe auto's kopen. Dat komt natuurlijk niet allemaal puur voort uit 'kopen uit liefde voor het eigen land', maar de toppers schetsen een helder beeld. Op twee Skoda's na, waren in de eerste drie maanden van dit jaar alle populairste nieuwe auto's van een Duits merk. Daarbij baseren we ons op cijfers van KBA, geanalyseerd door onze collega's van AutoBild.

De Volkswagen Golf stond in Duitsland gewoon nog fier bovenaan, met maar liefst zo'n 22.000 verkochte exemplaren. Daarmee hield hij de nummer twee, de Volkswagen Tiguan (dik 14.000 stuks), op ruime afstand. De hele top drie is van Volkswagen, want achter de Tiguan eindigde kleinere broer T-Roc, met eveneens ruim 14.000 exemplaren. Zoals gezegd zijn er enkel twee Skoda's als niet-Duitse auto's te vinden in de top tien, met op vier de Skoda Octavia en op zeven de Skoda Elroq.

Top 10 nieuw verkochte auto's Duitsland (eerste kwartaal 2026)

Merk/model Aantal verkocht in DL Aantal verkocht in NL Positie NL 1. Volkswagen Golf 21.984 573 44 2. Volkswagen Tiguan 14.267 842 22 3. Volkswagen T-Roc 14.058 534 48 4. Skoda Octavia 12.178 527 53 5. Opel Corsa 11.664 935 17 6. BMW X1 10.618 500 (1.031 met iX1 erbij) 58 (14 met iX1) 7. Skoda Elroq 10.399 997 16 8. Audi A6 10.300 164 (337 met A6 e-tron erbij) 138 (79) 9. Volkswagen Passat 9.792 155 143 10. Mercedes-Benz GLC 9.636 542 47

Vergeleken met de Nederlandse markt zijn er duidelijk grote verschillen. Van alle Duitse toppers, staat er geen één in de top tien in ons land. De enige modellen die in de buurt komen, zijn de Skoda Elroq, Opel Corsa en Volkswagen Tiguan. Duitsers gaan duidelijk veel liever dan wij nog voor traditionele modellen, zoals de Golf, Passat en Octavia, terwijl die hier in Nederland heel ver weggezakt zijn.

Wat dan wel weer overeenkomt, is dat we beide gek zijn op Volkswagens. In Nederland staat Volkswagen op de tweede stek van de populairste merken, achter Kia. In Duitsland is Kia juist totaal niet populair. De meest verkochte Kia in het eerste kwartaal was daar de nota bene op leeftijd zijnde Ceed, met 3.337 stuks goed voor slechts de 75e stek in de verkoopcijfers. Het populairste niet-Duitse merk in Duitsland is Skoda (op plaats twee), dat natuurlijk wel onderdeel is van de Duitse Volkswagen Group. Hyundai volgt op de negende stek. Opvallend is ook dat Toyota het hier in Nederland heel goed doet en dit jaar tot op heden op de derde plek staat, maar in Duitsland op plaats elf.

Top 10 automerken Duitsland (eerste kwartaal 2026)