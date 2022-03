Dit lees je in AutoWeek 12

AutoWeek 12 ligt vanaf woensdag in de winkel of valt eind deze week bij je op de deurmat. Deze week hebben we aardig wat sportief geweld voor je, zowel met dikke brandstofmotoren als met een elektrische aandrijflijn. Ook gaan we op pad met de veelbelovende Citroën C5 X.

Wat voor sportief spul je deze week allemaal mag verwachten, vertellen we straks. Eerst hebben we even aandacht voor het tweetal dat je op bovenstaande foto al hebt kunnen zien; de Lexus NX en Range Rover Evoque. Bij de nieuwe NX heeft Lexus een voor ons land zo belangrijke plug-in hybride aandrijflijn toegevoegd aan de middelgrote SUV en de auto als geheel naar een hoger plan getild. In een dubbeltest zoeken we uit of hij daarmee goed genoeg is om de chique Evoque met stekker voorbij te streven.

Het eerste sportieve plezier komt in de vorm van de Skoda Enyaq Coupé RS. Als 'coupé' oogt de Enyaq namelijk niet alleen sportiever, dat is-ie als RS natuurlijk ook. We kennen het recept al van de Volkswagen ID5, nu zoeken we uit hoe het tot zijn recht komt bij zijn Tsjechische neef.

Meer geïnteresseerd in 'ouderwets' geweld? Dan kom je met AutoWeek 12 ook wel aan je trekken hoor. We konden namelijk op pad met de meest recente toevoeging aan het aanbod van de Audi R8. Audi heeft bij de R8 (opnieuw) de vierwielaandrijving verwijderd en tegelijkertijd het vermogen met 30 pk verhoogd ten opzichte van de vorige achterwielaangedreven variant. We konden op het circuit alvast een stukje rijden met de R8 V10 Performance RWD Coupé.

Als je dacht dat we het daarmee wel gehad hebben, heb je het mis. Roy reed namelijk met de Porsche Cayman GT4 RS. De atmosferische benzinemotor nadert langzaam maar zeker zijn einde. Porsche voelt dat einde aankomen en ging nu het nog kan helemaal los op de Cayman. Het resultaat is deze overweldigende GT4 RS, die extreem imponeert.

Van een veel bescheidener maar minstens zo interessante orde is de Subaru Solterra. De Subaru-broer van de volledig elektrische Toyota bZ4X. Bij Subaru denk je aan drie dingen: vierwielaandrijving, boxermotoren en dingen trekken. Daar is het eigenwijze Japanse merk immers letterlijk en figuurlijk sterk in. Alleen bij de nieuwe Solterra zijn twee van die drie dingen afwezig. Hoog tijd dus voor een kennismaking met deze Subaru van de nieuwe stempel.

Misschien heb je de video al gezien, maar we konden ook op pad met de gloednieuwe Citroën C5 X. Citroën heeft de smaak van lekker gek doen weer te pakken. Met de C5 X heeft het merk de samensmelting van verschillende carrosserieën extreem doorgezet. Ondertussen biedt hij wel Franse comfort uit vervlogen tijden.

Zoals je van AutoWeek gewend bent, is er ook weer volop aandacht voor gebruikte auto's. Zo houden we een Mini Coupé tegen het licht en vertellen we je alles over waar je op moet letten als je een tweedehands Mazda CX-5 overweegt. Ook is het vanzelfsprekend weer tijd voor een Klokje Rond-keuring. Deze week schittert daarin een Ford S-Max die als splinternieuwe leaseauto bij zijn huidige eigenaar kwam, maar inmiddels alweer 15 jaar bij 'm is. De tijd heeft bepaald niet stilgestaan: er gingen al 321.000 kilometers onder de wielen door. Eens kijken of het nog steeds een topcombinatie is.

Tenslotte hebben we een Franse youngtimer te gast in Op de Rollenbank: een heuse Renault Mégane Coupé van de eerste generatie. Een beetje een auto die ongemerkt uit het straatbeeld is verdwenen. Het is echter zo’n kenmerkende auto dat we hem graag aan de vergetelheid ontrukken. Kom maar op met dat ding!

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Die ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.