Dít kost de vernieuwde Seat Ateca

Seat heeft prijskaartjes gehangen aan de eerder dit jaar vernieuwde Ateca. De SUV komt beschikbaar met drie benzine- en twee dieselmotoren. De gefacelifte Ateca is per direct te bestellen.

In juni legde Seat de in 2016 gepresenteerde Ateca op de snijtafel. De SUV keerde er in optisch licht gewijzigde vorm weer van af en is nu beplakt met prijsstickers.

Natuurlijk komt de vernieuwde Ateca net als voor de facelift weer beschikbaar met de 110 pk sterke 1.0 TSI, een machine die altijd aan een handgeschakelde zesbak is gekoppeld. De prijzen van deze nieuwe variant worden pas echter in oktober vrijgegeven, de maand dat die motorversie ook in de verkoop gaat. Hetzelfde geldt voor de 115 pk sterke variant van de 2.0 TDI. Gelukkig zijn wel direct de prijzen van de overige motorversies bekend.

Benzine

Tot oktober vangt de prijslijst van de vernieuwde Ateca dan ook aan met de 150 pk sterke 1.5 TSI, een machine die zowel met een handgeschakelde transmissie als met een DSG-automaat met zeven verzetten beschikbaar komt. De Style, met handgeschakelde zesbak wisselt vanaf €33.900 van eigenaar. De rijker uitgeruste Style Business Intense is er in combinatie met deze 1.5 zowel met handbak als met automaat en kost dan respectievelijk €34.100 en €37.500. Hoger op de uitvoeringsladder staat de nieuwe Xperience-smaak die vanaf €35.800 bij je voor de deur staat en altijd is voorzien van een handbak. Wie een klein stapje hoger winkelt, komt bij de Xperience Business Intense uit, een variant die met handbak en automaat te krijgen is. De handgeschakelde variant kost €36.200, terwijl de versie met DSG vanaf €39.600 bij je langs de stoep staat. De sportief aangeklede FR met handbak kost €35.950, terwijl de daarboven gepositioneerde FR Business Intense met handbak €36.350 en met automaat €39.750 kost.

Topper

De benzinetopper - de Cupra-versie is immers ondergebracht bij submerk Cupra - is de enige vierwielaangedreven Ateca op de prijslijst: de 2.0 TSI 4drive FR Business Intense. Een hele mond vol. Deze 190 pk sterke Ateca is altijd voorzien van een DSG7-automaat en heeft een vanafprijs van €53.450.

Diesel

Tot Seat de 115 pk sterke 2.0 TDI op de prijslijst zet, is de 150 pk sterke variant van dezelfde dieselmotor de enige dieselversie. Veel te kiezen valt er niet, want ook de topversie van de diesellijst is altijd gekoppeld aan de bekende DSG-transmissie en is alleen te krijgen als FR Business Intense. Zijn vanafprijs: €46.450.

Benieuwd naar wat er bij de facelift allemaal is aangepast? Lees dan hier het artikel over de aangescherpte Seat Ateca terug.

Prijslijst