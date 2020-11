Officieel met prijs: Seat Leon plug-in hybride

De auto was al aangekondigd, maar nu maakt Seat ook de prijs van de Leon plug-in hybride bekend. De Seat Leon FR PHEV 1.4 TSI e-Hybrid is dik twee mille goedkoper dan zijn evenknie van Volkswagen.

Zelfde aandrijflijn als Volkswagen Golf eHybrid

Goedkoper dan Golf-broer

Ook als Sportstourer

De eerste plug-in-versie van de Seat Leon deelt zijn techniek met onder meer de stekkerversie van de Volkswagen Golf, maar bijvoorbeeld ook met de Skoda Octavia iV. Dat betekent dat de aloude 1.4 TSI (benzineversies hebben een 1.5) samen met de elektromotor 204 pk op de been helpt. Dat is evenveel als de oude Golf GTE, maar minder dan de nieuwe. Bij Volkswagen bestaat er sinds de introductie van de Golf VIII een tweedeling in het plug-in-gamma: de versie met 204 pk heet eHybrid, terwijl een 245 pk-variant nu de term ‘GTE’ krijgt opgeplakt.

Hoewel Seat de 245 pk-versie voor zustermerk Cupra bewaart, achten de Spanjaarden 204 pk wel goed genoeg voor het sportieve FR-label. Dat is vooralsnog de enige versie waarin de nieuwkomer verkrijgbaar is. In die vorm kost de auto minimaal € 37.550. Dat is goedkoper dan een vergelijkbare Golf, die met dezelfde aandrijflijn € 39.835 moet kosten. Zelfs de stationwagonversie van de Leon, de Sportstourer, is als FR PHEV voordeliger dan de Golf. Seat rekent daarvoor € 38.750. De Golf VIII Variant is nog maar net onthuld, een plug-in versie daarvan nog niet. Overigens is een Leon Sportstourer in PHEV-trim wel gevoelig minder ruim dan een conventionele Sportstourer: in plaats van 620 liter verdwijnt er nog maar 470 liter achter de achterbank.

Met 204 pk, 350 Nm en een razendsnel schakelende zestraps DSG-automaat sprint de Leon hatchback in 7,5 tellen van 0 naar 100 km/h. De Sportstourer doet er iets langer over, maar blijft met 7,7 seconden alsnog comfortabel binnen de 8 seconden. Elektrisch rijden kan onder optimale omstandigheden 60 km worden volgehouden, waarna het accupakket van 12,8 kWh in drieënhalf tot zes uur uur weer volledig kan worden opgeladen.